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01.07.2020 09:45
Рубрика: В мире

В Греции открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Текст: Денис Кабанов (Афины)

В Афинах и Салониках открылись два участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Всем изъявившим желание проголосовать на входе в участок выдают маски, перчатки, при необходимости шариковые ручки.

Первым проголосовавшим в Афинах стал посол России в Греции Андрей Маслов.

"Сегодня у нас без преувеличения большой праздник, потому, что мы голосуем за целый комплекс очень важных, глубоких, давно назревших поправок в наш Основной Закон", - отметил глава диппредставительства. "Готовились мы к этому дню давно, - подчеркнул он. - Избирательную комиссию сформировали еще когда готовились к 22 апреля".

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Начался решающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ

"Конечно условия не простые, - признал посол. - Многие действительно жесткие меры здесь уже смягчены, но возможно будут трудности с тем, чтобы добраться сюда, у наших граждан, которые находятся в удаленных уголках Греции, на далеких островах".

По словам дипломата, в посольстве рассчитывают, что интерес граждан к этому событию большой, и явка будет существенной. "Мы заблаговременно проинформировали и через сайт посольства, и через соцсети, через печать наших соотечественников, поэтому все росграждане, которые здесь находятся в курсе, где у нас избирательные участки и каково время голосования", - подчеркнул Маслов.

В мире Европа Греция Правительство МИД Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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