В Иране голосование по Конституции РФ проходит при высокой явке избирателей

В Тегеране голосование по поправкам к Конституции РФ проходит при высокой явке избирателей, передает корреспондент "РГ".

Участки для голосования кроме посольства России в иранской столице организованы в генеральных консульствах РФ в Исфагане, Реште, а также в Бушере, где российские специалисты задействованы в строительстве двух энергоблоков бушерской атомной электростанции.

Как рассказали в российском диппредставительстве, в связи с пандемией коронавирусной инфекции процесс голосования проходит с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На избирательном участке определена разметка социальной дистанции, избирателям перед голосованием измеряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты.

Из-за отсутствия в настоящее время авиасообщения между РФ и Ираном образцы избирательных бюллетеней были присланы из Москвы в электронном виде. Затем их распечатали на месте и заверили печатью и подписью руководителя участковой избирательной комиссии.

Граждане России в Исламской Республике смогут отдать свой голос с 8.00 по местному времени (6.30 по московскому) до 20.00 (18.30 по московскому).