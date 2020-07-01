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01.07.2020 16:25
Рубрика: В мире

В Марселе вандалы осквернили памятники бывшим французским колониям

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Злоумышленники, а речь идет о группе из 10 человек, изрисовали два памятника, установленные в Марселе перед главным городским вокзалом Сен-Шарль.

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Их ненависть вызвал тот факт, что оба монумента символизируют бывшие французские колонии. Один - те, которыми Франция владела в Азии, другой - в Африке.

Надо полагать, что среди вандалов были выходцы из обоих континентов. Такой вывод можно сделать из надписей красной краской, намалеванных на монументах. На одном начертано, что "колонизированная Африка" подвергает Францию, скажем там, "грубому сексуальному насилию", на другом идентичный акт совершает "колонизированная Азия". О культурном уровне осквернителей говорит тот факт, что нецензурное слово они умудрились написать с ошибкой.

Местные власти оперативно отреагировали на это ЧП, и надписи уже удалены. Более того, полиция арестовала 30-летнюю участницу налета на памятники. Скорее всего, и ее подельников ждет такая же участь: зона вокруг вокзала находится под круглосуточным видеонаблюдением.

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Это далеко не первый случай осквернения исторических монументов, так или иначе связанных с колониальным прошлым Франции. В июне в Париже неизвестные надругались над памятником известному деятелю времен короля Людовика XIV Жан-Батисту Кольберу, что установлен перед зданием Национального собрания. Кольбер был одним из составителей так называемого "Черного кодекса", регулирующего в XVII веке вопросы рабовладение во французских колониях.

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