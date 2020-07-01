В Москве госпитализирован режиссер "Незнайки" Александр Боголюбов

Советский режиссер мультипликационного и игрового кино, сценарист Александр Боголюбов госпитализирован в Москве.

Информацию РИА Новости подтвердил сын режиссера, шоумен Оскар Кучера (который, как сообщалось ранее, переболел коронавирусом). Заверив, что "все нормально, все будет хорошо".

У Боголюбова обострилась хроническая болезнь. Были подозрения на пневмонию, но, к счастью, не подтвердились.

Александр Боголюбов родился в 1934 году в Москве. Учился в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работал ассистентом режиссера на киностудии имени Довженко, режиссером на Одесской киностудии, "Киевнаучфильме", студии "Мульттелефильм" ТО "Экран", на "Мосфильме".

Среди работ - мультфильмы "Приключения Незнайки и его друзей" (1973), "Волшебник Изумрудного города" (1973), мелодрама "Мелодия на два голоса" и легендарная военная драма по Юрию Бондареву "Батальоны просят огня".