В Новой Зеландии выставлен на продажу ковбойский город

У любителей Дикого Запада появилась возможность купить целый ковбойский город, правда, для этого потребуется 7,5 миллиона долларов. Именно в такую сумму оценили небольшое поселение под названием Меллосфолли Ранч, расположенное на Северном острове Новой Зеландии.

Как сообщает CNBC, городок был основан в 2006 году местным энтузиастом Джоном Бедоньи в честь родины знаменитых ковбоев - американского Вайоминга.

В Меллосфолли Ранч, рассчитанном примерно на 22 жителей (именно столько человек могут вместить три жилых здания), есть аутентичный "ковбойский салон", офис шерифа, здание суда, кинотеатр и бильярдный клуб. До поселения можно добраться из Окленда за шесть часов на машине или вертолетом.

По словам представителя аукционного дома Sotheby"s Бена Хоуэна, уже поступило немало предложений на покупку Меллосфолли Ранч, вот только дело не в любви к Дикому Западу, а в потенциале региона для бизнеса. Дело в том, что здесь производится дорогой и довольно редкий мед манука. Только в 2019 году здесь было произведено 15,5 тонн мануки из 600 ульев.

Кстати, это не первый случай, когда целый город выставляется на продажу. Так, в марте 2016 года за 8 миллионов долларов продавали небольшой городок Кэл-Нев-Ари с казино, рестораном и отелем в штате Невада, США. Сначала владелица запросила за него 17 миллионов долларов, но затем ей пришлось снизить цену.