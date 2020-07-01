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01.07.2020 13:26
Рубрика: В мире

В ОАЭ создали марсианский город

Текст: Юрий Когалов
Фото: twitter@Time Out Abu Dhabi Фото: twitter@Time Out Abu Dhabi
Фото: twitter@Time Out Abu Dhabi

В Объединенных Арабских Эмиратах завершается строительство настоящего марсианского города. Полностью все работы должны быть закончены в 2021 году. Создаваемое поселение, получившее название Mars Science City, будет полностью имитировать жизнь на красной планете, по крайней мере, как ее сейчас себе представляют ученые.

Создание такого города, где будут проводить свои исследования ученые и тренироваться астронавты, было анонсировано в 2017 году, когда власти ОАЭ заявили о своем намерении колонизировать Марс уже через 100 лет - к 2117 году, напоминает испанская El Mundo.

Площадь города, возводимого неподалеку от Дубая, составляет свыше 176 тысяч квадратных метров, что сравнимо с 30 футбольными полями. Все постройки находятся под землей и защищены куполами, построенными при помощи 3D-принтеров. На Марсе это будет необходимо, чтобы создать подходящие для жизни человека температуру, атмосферное давление, защитить от вредного излучения в отсутствие магнитного поля. К тому же применение этих технологий поможет оценить целесообразность отправки 3D-принтеров на другие планеты в будущих космических полетах вместо использования готовых модулей, как это предполагалось ранее.

Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS
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В качестве основного строительного материала используется песок пустыни Дубая, так отрабатывается технология возведения домов в инопланетных условиях, из марсианской почвы. Защиту от внешней среды же обеспечат мембраны из полиэтилена. В биомах, которые будут находиться под давлением, разместятся исследовательские лаборатории, жилые комплексы и сады, чтобы обеспечить население экспериментального города продовольствием. Кислород предполагается получать из находящегося под поверхностью Марса льда, а электричество - при помощи передовых технологий (в первую очередь, солнечных батарей).

Строительство города стало лишь одним из пунктов к подготовке к колонизации Марса. В рамках того же амбициозного проекта ОАЭ в прошлом году отправили своего первого астронавта в космос. Им стал Хазза Аль-Мансури. Его отобрали из более чем 4 тысяч кандидатов. Теперь власти страны готовятся запустить зонд к Марсу, чтобы изучить атмосферу красной планеты. На орбиту он должен прибыть в 2021 году, когда будет отмечаться 50-я годовщина создания ОАЭ.

Стоит отметить, что не только Эмираты стремятся попасть на Марс. Европейское космическое агентство пытается смоделировать марсианские условия на испанском острове Лансароте, там уже тренируются испанские астронавты. А NASA использует канадский остров Девон, местность которого очень напоминает поверхность красной планеты, для испытания своей техники. Кстати, в настоящее время американское аэрокосмическое агентство готовит запуск миссии "Марс-2020", чтобы доставить на поверхность планеты марсоход и беспилотник для изучения почвы и возможности полетов в разряженной атмосфере. Есть своя марсианская программа и у "Роскомоса".

В мире Ближний Восток ОАЭ

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