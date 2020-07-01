В парламенте Болгарии разгорелся скандал из-за необходимости ношения масок

Заседание болгарского парламента в очередной раз началось со скандала из-за требования носить маски в закрытых общественных местах.

Как сообщает BGNES, председатель законодательного органа республики Цвета Караянчева призвала депутатов надеть маски в соответствии с распоряжением министра здравоохранения. Несмотря на это, в зале вновь присутствовали чиновники, не пожелавшие следовать указаниям.

Один из несогласных даже потребовал оштрафовать руководство парламента на основании того, что оно не обеспечило возможность соблюдения дистанции между госслужащими в 1,5 метра. "Получается, что в этой части нарушить можно, а в другой, где говорится, что в общественных местах нужно носить маски, - нельзя, - возмутился он. - Пусть приходит РЗИ (местная инспекция по контролю за соблюдением карантинного режима - прим. "РГ"), пусть нас оштрафуют, мы обжалуем это в суде".

Его сторонник также заявил об абсурдности начинать каждое утро заседание с подсчета депутатов без масок и выступлений с соответствующими обвинениями с трибун.