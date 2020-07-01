В среду в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Одно из самых значимых событий в новейшей истории России - так оценила его глава ЦИК Элла Памфилова. Процесс шел в течение семи дней, он был беспрецедентным не только по длительности, но и по открытости - за ходом и подсчетом голосов следили более полумиллиона наблюдателей. В целом голосование прошло в строгом соответствии с законом, серьезных нарушений не зафиксировано.

После закрытия участков для голосования в России ЦИК сообщил, что явка составила 65%. При этом поправки поддержали более 73% принявших в голосовании россиян, сообщалось по итогам обработки 25% протоколов.

Поправки: высокий интерес и легитимность

Граждане проявили большую активность, чем на референдуме в декабре 1993 года, когда принималась действующая Конституция России. Активнее всех голосовали жители Чечни (92%) и Тывы (90%). А, например, в Центральной России наибольшую активность проявили жители Брянской области, где участие в процессе приняли 86%.

"Высокая явка свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок, форма голосования оказались для людей очень удобными", - считает Элла Памфилова. Ведь принять участие в плебисците можно было в разных форматах - не только на обычных участках, но и на дому, во дворе, а в двух регионах (Москве и Нижегородской области) - и по интернету. Конечно же, предпринятые меры безопасности также сыграли свою роль для повышения явки. Активность граждан оказалась "очень достойной" - особенно в таких условиях, когда некоторые россияне боялись выходить из дома из-за пандемии, отметила Элла Памфилова.

Таким образом, голосование по Конституции для граждан стало не проходным процессом, а действительно волеизъявлением по важным, принципиальным вопросам. В числе регионов-лидеров по поддержке поправок - Тыва с 95% проголосовавших "за" и Кузбасс с 96%.

"Я уверен, что при таких цифрах, при такой явке уровень легитимности текста Конституции, значение этого текста как Основного Закона для всех граждан страны, для всех уровней публичной власти будет намного-намного выше", - заявил сопредседатель рабочей группы, готовившей изменения, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он напомнил, что действующую Конституцию на референдуме 1993 года поддержали чуть менее 33 млн россиян. По мнению Клишаса, граждане хорошо осведомлены о содержании поправок. Отчасти этому "несчастье помогло", считает он: режим самоизоляции дал людям дополнительное время, чтобы ознакомиться с предложенными изменениями и выработать отношение к ним. И хотя новые нормы Основного Закона написаны специальным юридическим языком, "суть предложений - это именно позиция людей, то, что они высказывали", подчеркнул сенатор.

Люди спокойно голосовали с соблюдением всех санитарных правил и норм

"Этим объясняется и такое внимание к блоку социальных поправок, к тематике социального государства", - отметил он. "В центре Конституции должен стоять человек с его представлением о том, что справедливо и как должна развиваться страна", - заявил Клишас.

На момент закрытия участков во всей стране Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не получил каких-либо жалоб на серьезные нарушения при голосовании. То есть за все дни плебисцита не было никаких значимых сообщений, которые требовали бы рассмотрения на заседании комиссии. Кроме того, по словам Памфиловой, "нет информации, чтобы были какие-то удаления наблюдателей и представителей СМИ". Не было, по ее словам, и эксцессов и с бюллетенями, которые паковались в сейф-пакеты по итогам каждого дня голосования.

"Надо отметить, что претензий к участковым комиссиям немного", - заметил зампред ЦИК Николай Булаев. "Мы сегодня имеем официально всего пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты, потому что были претензии у наблюдателей к процедуре голосования, - сказал он в первой половине сегодняшнего дня. - Пять на 96 тысяч комиссий за шесть дней. Это, конечно, совершенно малая величина".

В упомянутых ящиках и пакетах бюллетени пересчитают по окончании голосования, добавил Булаев. Ранее в Центризбиркоме сообщили также о ста с лишним жалобах на применение административного ресурса со стороны работодателей. Почти все сигналы обработаны, материалы переданы руководству регионов и правоохранительным органам. В ЦИКе держат вопрос на контроле и готовы защищать граждан, которые решились рассказать о нарушениях, не скрывая своих имен.

Информацию о голосовании в штатном режиме, которая с утра шла от наблюдателей и ЦИК, подтвердили к вечеру и в МВД. Как сообщил первый замминистра Александр Горовой, серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на итоги голосования, органами внутренних дел зафиксировано не было.

О том, что голосование проходит спокойно и без эксцессов и за рубежом, сообщили и в МИД РФ. Замглавы министерства Евгений Иванов рассказал, что не было получено каких-либо сигналов или претензий в адрес участковых комиссий, расположенных за границей.

В соцсетях: ложь и провокации

Много беспокойства наблюдателям и избиркомам доставляли авторы недостоверных сообщений, которые распространяются в интернете и соцсетях.

По словам Эллы Памфиловой, в комиссии есть информация, что в ходе голосования готовятся провокации. Одну из них члены ЦИК пресекли в решающий день голосования.

Еще накануне в интернете кто-то начал распространять бланки с особым мнением членов участковых избирательных комиссий от КПРФ, в которых заранее, до подведения итогов голосования, выражалось несогласие с содержанием итогового протокола. Глава ЦИК направила срочное письмо лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и попросила разобраться в этой ситуации. "Никаких таких указаний не было, это не идет от руководства коммунистической партии", - проинформировала она об ответе лидера КПРФ.

По мнению Памфиловой, подобными фальшивками занимается группа, в которой "слились самые радикальные оппозиционеры противоположных взглядов".

Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить

Еще несколько сигналов поступило от небольших СМИ, которые, по мнению Памфиловой, специально аккредитовались на участки, чтобы нагнетать ситуацию и распространять ложные сообщения о нарушениях. "Я думаю, что всех этих провокаторов мы потом внесем в свой черный файл, больше у них не будет такой возможности. Мы имеем на это право, не будем аккредитацию давать именно на этом основании", - сказала Элла Памфилова.

В МИД также рассказали о "единичных, но осознанных" попытках дискредитации процедуры голосования путем неоднократного участия в нем. Такие действия, конечно, повлекут за собой установленную законом ответственность.

Хакеры промахнулись, а мифы развенчают

В Центризбиркоме внимательно следят за всеми "фейкометами" и готовы к противодействию. "Мы будем активно развенчивать разного рода мифы, целенаправленную, хорошо спланированную, суперпроплаченную из разных источников, в основном из-за рубежа, кампанию по дискредитации общероссийского голосования", - заявила глава комиссии.

При этом она подчеркнула, что члены ЦИК будут "благодарить тех наблюдателей, представителей ответственной оппозиции, которые заинтересованы в том, чтобы все проходило так, как положено по закону и в интересах граждан, за любую жесткую критику, если она справедлива, правомерна и помогает искоренять какие-то злоупотребления". "Но всем тем, кто сознательно фабрикует всякого рода фейки, ролики и прочую чушь, будем отвечать достойно", - заявила глава ЦИК.

По словам руководителя группы Общественной палаты РФ по наблюдению за электронным голосованием Александра Малькевича, тысячи лжефактов и слухов гуляет в провинции, где их сложнее проверить и опровергнуть, чем в больших городах. Помимо тысяч локальных фейков есть и крупные, касающиеся всей страны. Несмотря на неоднократные разъяснения, продолжают муссироваться слухи о голосовании без паспорта и о ручках с исчезающими чернилами.

"Были выявлены поддельные сайты, посвященные голосованию, как для голосования, так и разъясняющие порядок голосования", - рассказал Малькевич на брифинге в ОПРФ. В качестве примера он привел сайт "Конституция.голосование.рф", где гражданам сообщают, что "можно голосовать до 5 июля, с 16 лет".

Накануне решающего дня голосования мощной DDos-атаке подвергся сайт Общественной палаты и портал "Общественный наблюдатель.рф". "Мы это связываем с нашей позицией, с нашей активной работой по противодействию фейковым сообщениям", - заявил Александр Малькевич.

В дни голосования атакам подверглись сайт ЦИК и информационный портал "конституция2020.рф". Как рассказал Николай Булаев, ресурсы удалось защитить с помощью специальных фильтров и дополнительных серверов. "Мне кажется, это свидетельствует о том, что есть желание каким-то образом повлиять на результат", - отметил Булаев. Он добавил, что на работу избирательной системы попытки DDoS-атак не влияют.

Оценки наблюдателей: все спокойно

Более полумиллиона наблюдателей следили за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ в основной день - 1 июля. "У нас сейчас, по данным Общественной палаты РФ, контролируют процесс голосования 526 584 наблюдателя. Это представители общественных организаций, почти двух десятков партий", - рассказала глава ЦИК.

Согласно закону, координация работы наблюдателей была возложена на Общественную палату (ОП) РФ и палаты в регионах. Формирование наблюдательского корпуса продолжалось до 29 июня включительно. За это время к работе подключились представители более чем 1600 общественных организаций и 18 политических партий. "Все наблюдатели, которые хотели получить направления, вне зависимости от своего политического подхода и ориентации - оппозиционные, неоппозиционные, за поправки они выступают или против - все, кто хотел, получили от нас направления", - заявил на брифинге в ОПРФ глава рабочей группы по наблюдению Максим Григорьев.

526 584 наблюдателя следили за ходом голосования по поправкам в Конституцию

К середине дня 1 июля "ситуационный центр связался с 22 тысячами 457 наблюдателями в разных регионах, зафиксировано 153 случая нарушения процедур", сообщила секретарь ОПРФ Лидия Михеева. На "горячую линию" палаты поступило более 220 обращений, все данные проверяются, добавила она.

В 11 регионах страны ход голосования контролировала специальная рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. "Наши коллеги в регионах внимательно следят за тем, как идет голосование, и существенных замечаний, нарушений закона, которые могли бы повлиять на ход, результаты голосования, не зафиксировали", - рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев. "Опираясь на эти данные из регионов, можно сделать вывод, что голосование легитимно", - добавил он. По итогам плебисцита СПЧ подготовит доклад, в котором обобщит и изучит выявленные недостатки, сообщил Фадеев.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вместе с сотрудниками своего аппарата посещала участки, где проходило голосование. "Отмечу высокий уровень легитимности. Везде обеспечены нормы безопасности... Поговорила с наблюдателями, которые отметили, что нарушений нет", - заявила она. Из регионов также пришла информация об отсутствии значительных нарушений, сказала омбудсмен.

Кроме того, на голосовании присутствовали порядка 50 иностранных политиков и общественных деятелей в статусе экспертов. На брифингах в ситуационном центре ОПРФ они высказывали не просто удовлетворение ходом плебисцита, но даже восхищение уровнем организации. Многие говорили о том, что хотели бы использовать опыт России в своих странах, особенно в части применения высоких технологий - дистанционного электронного голосования и системы "Мобильный избиратель".

Новые форматы: электронный сервис востребован

Накануне основного дня плебисцита в Москве и Нижегородской области прошло дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Его участники и организаторы остались довольны этой процедурой. Как и работой других цифровых сервисов в ходе плебисцита.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, единый портал госуслуг обработал порядка 3 млн обращений, касающихся ДЭГ, системы "Мобильный избиратель" и надомного голосования. "Это показывает востребованность электронных сервисов не только в части дистанционного голосования. И другие формы пользуются большой популярностью", - сказал министр.

Развитие цифровых избирательных технологий происходит уже сейчас

Явка на онлайн-голосовании - более 93% - отражает удобство и простоту этой процедуры, считает Шадаев. "Безусловно, эта технология, в моем понимании, должна стать постоянной частью ГАС "Выборы", той новой версией, которую мы с вами вместе готовим", - сказал он. "Технологически это, конечно, должно найти свое место, и технология электронного дистанционного голосования должна стать просто, как "Мобильный избиратель" сейчас - уже неотъемлемой частью самого процесса голосования", - добавил министр.

Максут Шадаев подчеркнул, что развитие цифровых избирательных технологий и расширение возможностей портала госуслуг происходит уже сейчас. На госуслугах заработал сервис по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов на региональных выборах. В трех субъектах эту процедуру начали 11 претендентов на выборные должности. В случае успеха они смогут побороться за мандаты в Единый день голосования 13 сентября.

Президент

Владимир Путин: Мы голосуем за страну

Утром 1 июля Владимир Путин принял участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Президент приехал на участок 2151 в здание президиума РАН на юго-западе столицы, туда же, где голосует всегда на выборах разного уровня. Он показал паспорт, получил одноразовую ручку и бюллетень, зашел в кабинку и сделал отметку. После этого опустил бюллетень в один из КОИБов (электронный комплекс обработки избирательных бюллетеней).

Как и всем, кто голосовал в Москве, Владимиру Путину выдали подарочный набор. В таких наборах - ручка, значок, календарик и билет программы "Миллион призов". Впрочем, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в розыгрыше призов президент участвовать не будет.

Напомним, что Владимир Путин не раз говорил о том, что поправки к Конституции вступят в силу только после одобрения на всероссийском голосовании. Это же президент подчеркнул и в своем обращении к гражданам, с которым выступил накануне основного дня голосования.

- Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы, - заявил президент. - Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и которую хотим передать нашим детям и внукам.

Путин уверен, что каждый, принимая такое важное решение, думает прежде всего о своих близких и опирается на ценности, которые объединяют. "Это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании", - перечислил он.

"Поправки к Основному Закону - в случае вашей поддержки - закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии", - заявил глава государства. "Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами", - добавил он. "Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков", - сказал президент. Он подчеркнул: "Голос каждого из вас - самый важный, самый главный".

Подготовила Кира Латухина