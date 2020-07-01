В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

В 21:00 по московскому времени закрылись участки в самом западном регионе России - Калининградской области. Таким образом, общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Основной Закон завершилось на всей территории РФ.
По данным ЦИК на 20.00 явка составила 64,99%. Согласно данным после обработки 27,15% протоколов участковых избирательных комиссий, за поправки в Конституцию высказались 73,79% россиян, против - 25,26%.
Подсчет голосов будет идти непрерывно до подведения предварительных итогов голосования. Центризбирком планирует огласить их в полдень 2 июля. Поправки будут считаться одобренными, если их поддержат не менее половины россиян, принявших участие в голосовании. Порога явки нет.
Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля на 96,5 тысячах участков на территории России и 254 участках за ее пределами.