В сентябре в России появится регистр получателей бесплатных лекарств

В сентябре в России может заработать Федеральный регистр граждан, которые имеют право на бесплатные лекарства. Об этом заявил депутат комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров во время пресс-конференции "Россия Сегодня", посвященной онкологическим заболеваниям. Он пояснил, что такой регистр позволит впервые в истории посчитать точное количество пациентов с нозологиями, а также финансирование, которое необходимо на их лечение. По словам депутата, сейчас законопроект прошел уже второе чтение.

Законодатель также напомнил, что с 1 июля запущена система маркировки лекарств, созданная для мониторинга движения медпрепаратов. По его словам, до маркировки было много серых продаж, например, когда препараты списывались в больницах, а потом выходили на конкурс в других городах. Он подчеркнул, что система позволит контролировать адресность движения лекарственных средств, закупаемых за счет бюджета, расходов на их приобретение, к тому же - защитит легальный рынок от фальсифицированной продукции, обеспечит граждан качественными и безопасными лекарствами. По словам депутата, с помощью маркировки будет отслеживаться также непрерывность выдачи лекарственных препаратов при переходе пациента с амбулатории в стационар, со стационара и обратно.

"Эту систему мы будем отслеживать с помощью маркировки препаратов и упрощения системы выдачи лекарственных препаратов", - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что все эти меры сделают более эффективными затраты, которые выделены на борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках федерального проекта.

При этом главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн подчеркнул, что большое значение в лечении онкологии имеет также выявление злокачественных образований на ранних стадиях.

"Это достаточно важно, а проведенный комплекс мероприятий по внедрению программ скрининга и проведению диспансеризации населения в 2019 году позволил нам не только достичь целевого значения, но и сильно повлиять на снижение смертности от новообразований в будущих периодах", - пояснил врач.