В США судья выдал запрет на распространение книги племянницы Трампа

В США судья выдал временный запрет на распространение книги племянницы Трампа Мэри Трамп, которая уже была отпечатана тиражом в 75 тысяч экземпляров. В книге она жестко высказывается о Трампе. Мэри Трамп - дочь покойного старшего брата президента Фреда Трампа-младшего, бывшего пилота, который умер из-за проблем со спиртным в 1981 году в возрасте 43 лет.Как отмечают американские СМИ, в книге идет речь не только о главе Белого дома, с которым его племянница имеет сложные отношения еще с детства. Автор пишет об "ядовитой" семье Трамп, которая якобы разрушила ее жизнь и жизнь ее отца, и дает "едкие" характеристики почти всем ее членам, включая президента.

По оценке CNN, решение, вынесенное судьей Хэлом Гринвальдом из Верховного суда штата Нью-Йорк, суда первой инстанции штата, является первой законной победой Роберта Трампа, младшего брата президента. Роберт Трамп попытался заблокировать книгу Мэри Трамп, племянницы президента, утверждая, что она нарушает соглашение о конфиденциальности, относящееся к имуществу отца президента, Фреда Трампа. Соглашение о неразглашении семейной информации было заключено после его смерти в 1999 году. По словам Роберта Трампа, оно было согласовано всеми сторонами, включая Мэри Трамп. Первая попытка Роберта Трампа добиться рассмотрения дела в суде о блокировке выхода книги не увенчалась успехом. Новый иск был подан 26 июня.

Книга Мэри Трамп "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире", должна была поступить в магазины 28 июля. Тед Бутроус, известный адвокат, который представляет Мэри Трамп сказал, что решение судьи "категорически нарушает Первую поправку", в которой идет речь о свободе слова в США. Сторона защиты намерена подать апелляцию в суд высшей инстанции. "Эта книга, в которой рассматриваются вопросы, вызывающие большую общественную обеспокоенность и важность в отношении действующего президента в год выборов, не должна блокироваться даже на один день", - заявил Бутроус. Судья дал время Мэри Трамп до 10 июля, чтобы представить свои аргументы в пользу выхода книги. В противном случае он обещает сделать запрет постоянным.

Джонатан Карп, представитель издательства Simon & Schuster, выпустившего книгу, заявил, что впервые сталкивается с подобным примером за 30 лет работы в издательском бизнесе. Между тем во вторник книга Мэри Трамп вышла на четвертое место в списке ожидающихся к выходу бестселлеров на Amazon. В издательстве заявили, что не знали о соглашении семьи Трамп о неразглашении информации, которое было заключено почти 20 лет назад.

Отметим, что администрация Трампа недавно предприняла юридические действия, пытаясь заблокировать распространение книги Джона Болтона, бывшего советника главы Белого дома по национальной безопасности. Кстати, ее выпустило тоже издательство, что и книгу племянницы президента. Однако федеральный судья отклонил ходатайство министерства юстиции, написав в своем решении, что книга Болтона уже была широко распространена в Америке, а суд "не имеет права приказать захватить и уничтожить политические мемуары, вышедшие по всей стране".