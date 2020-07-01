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01.07.2020 12:49
Рубрика: В мире

В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений COVID-19 после отмены ЧС

Текст: Екатерина Забродина

За последние сутки в Токио выявлено 67 новых заболевших коронавирусом. В абсолютных цифрах это, конечно, очень невысокий показатель. И все же для японской столицы он стал самым высоким за последний месяц с тех пор, как там был отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее в нескольких префектурах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

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Агентство отмечает, что еще вчера среди токийцев было зарегистрировано 54 человека, инфицированных "короной". Общее число заразившихся в мегаполисе превысило 6300 человек, ну а по всей стране - 19 с половиной тысяч. При этом уровень смертности сравнительно невысок: с начала эпидемии COVID-19 унес жизни 986 японцев.

Напомним, что ограничения общественной жизни в стране все еще сохраняются. В частности, многие школы перешли на удаленный режим обучения или предлагают родителям самостоятельно выбрать между дистанционными и очными занятиями.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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