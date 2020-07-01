В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений COVID-19 после отмены ЧС

За последние сутки в Токио выявлено 67 новых заболевших коронавирусом. В абсолютных цифрах это, конечно, очень невысокий показатель. И все же для японской столицы он стал самым высоким за последний месяц с тех пор, как там был отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее в нескольких префектурах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Агентство отмечает, что еще вчера среди токийцев было зарегистрировано 54 человека, инфицированных "короной". Общее число заразившихся в мегаполисе превысило 6300 человек, ну а по всей стране - 19 с половиной тысяч. При этом уровень смертности сравнительно невысок: с начала эпидемии COVID-19 унес жизни 986 японцев.

Напомним, что ограничения общественной жизни в стране все еще сохраняются. В частности, многие школы перешли на удаленный режим обучения или предлагают родителям самостоятельно выбрать между дистанционными и очными занятиями.