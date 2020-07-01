На эти вопросы главный художник храма Вооруженных сил, народный художник России Василий Нестеренко отвечал на открытии в своей галерее на Малой Дмитровке выставки "Храм во имя Веры и Победы", где показал свои эскизы и проекты к мозаикам главного храма ВС РФ. Академик РАХ, расписывавший храмы в России и на Афоне, восстанавливавший исторические росписи храма Христа Спасителя, Василий Нестеренко считает, что пора осмыслять сделанное в Кубинке. И на фоне своих эскизов поделился размышлениями о проделанной работе.

Можно ли на языке духовной живописи показывать бой? А в храме изображать ордена?

Все вопросы мы согласовывали с тем, что было в русских церквах в XIX веке, времени расцвета храмостроительства. Малый художественный совет выезжал в Санкт-Петербург, где сохранились воинские церкви - проследить преемственность. Мы работали с историками и старались не ошибаться в типах броненосцев в Цусиме.

В приделах, посвященных святым - покровителям родов войск, я предложил изображать не только святых, а и военачальников праведной жизни.

В приделе апостола Андрея Первозванного, покровителя ВМФ, вместе со Святителем Николаем и святым воином Феодором Ушаковым "написаны" адмиралы Нахимов, Корнилов, Лазарев и Макаров. Так я связываю воинства небесное и земное. На мозаиках, посвященных родам войск, есть Кутузов, Владимир Храбрый, Скобелев... А в ХХ веке полководцев (кроме адмирала Макарова), во всех смыслах достойных помещения в храм, я не отыскал.

Я делал эскизы, смотрел, как они переводятся нашими художниками в мозаику.

Это очень трудная работа, тут приходилось многое переделывать. Так, в мозаике "Явление Пресвятой Богородицы Нерушимая Стена во время битвы на Курской дуге" у наших художниц получились какие-то зайчики вместо танков. Заставил исправить.

Сроки строительства требовали неординарных решений.

Кельнский собор строился 400 лет, Нотр-Дам - 300, храм Христа Спасителя в XIX веке 40 лет, в XX - 4,5 года. Наш собор - за 19 месяцев. А самый большой в мире лик Христа для центрального барабана собирался тогда, когда еще и самого барабана не было. На компьютерах составили математическую модель лика, а мозаику собирали на плоскости. Когда я с комиссией приезжал в арендованный под мастерские ангар в торговом центре в Алтуфьево, все куски раскладывали на асфальте,мы поднимались на 3 этаж: общая картина была видна только издалека.

Сюжетов, не попавших в окончательный вариант убранства, кроме обсуждавшихся в прессе, было много.

Например, в главном приделе вместо мозаики с воскресшим Христом было решено поставить его скульптуру. На стену храма не попал сюжет о молебне в Сталинграде, потому что эта стена в принципе "ушла" из проекта. И есть идея устроить из таких сюжетов отдельную выставку.

Кстати

Секрет витражей

- Строительству храма не один раз помогали необъяснимые стечения обстоятельств. Кубинка стоит на равнине, и тут всегда сильные ветра. Но поднятие всех 6 куполов, по словам главного архитектора Дмитрия Смирнова, ни разу не пришлось откладывать из-за погоды. Если вечером перед монтажом дул ветер, то к утру он утихал. У поставщика стекла на стройку однажды случился на складе пожар - но стекло, предназначавшееся храму, случайно не было выгружено и - уцелело.

- Специально для строительства храма было разработано несколько технических ноу-хау. Одно из них касалось витражей, которых в русских храмах из-за холодов всегда мало и они чаще всего небольшие. На храме же Воскресения почти весь потолок стеклянный, витражи тут закреплены в стеклопакете между двумя слоями закаленных стекол. Специально под эту работу была разработана сверхпрочная марка алюминия - и конструкцию собрали меньше чем за месяц, примерно в 2 раза быстрее, чем обычно.

- Для большей реалистичности натурщикам, позировавшим скульптору Салавату Щербакову, делавшему горельефы со сценами из военной истории России, специально шили костюмы нужной эпохи. А некоторые лица воинов Великой Отечественной для горельефов брались из базы данных "Бессмертного полка".

P.S.

Храм Воскресения огромный, но не бесконечный, - сказал в конце встречи художник. - Мы не смогли сделать все, что хотели. Но сделали многое.

Цифра

19 месяцев строился Главный храм Вооруженных сил России. Диаметр барабана главного купола составил 19,45 метра. Высота звонницы - 75 метров. Высота малого купола - 14,18 метра: 1418 дней и ночей длилась война.