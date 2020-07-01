У шведов новость: появились активисты, требуют избавиться от памятника ботанику и естествоиcпытателю Карлу Линнею. За что? Могли бы припомнить Карлу два столетия спустя его классификацию растений по гендерному признаку, по разновидностям их тычинок и пестиков. Нет, его причислили к расистам. Неясно, почему, но это не принципиально.

"Унесенных ветром" - классику отжившего кино - теперь пора на свалку? А в романе, между прочим, была еще и битва, в которой отличился русский генерал. Фото: wikipedia.org

У англичан свое: студенты Лондонского университета отказываются изучать Иммануила Канта. "Звездное небо над головой и нравственный закон во мне" - звучит несвоевременно. В духе "деколонизации" требуют списать также "белых философов-расистов" Декарта и Платона. Замучаешься всех их изучать. Англичанам предстоит снести 60 памятников - как просят активисты. Бог бы с ним, с Черчиллем (он много курил!) - хотят снести и бывшего премьера Пиля.

А что за океаном? Памятники косят списками. Новое поветрие идет по миру: диктатура политкорректности и мультикультурализма. Удивительные вещи уже не удивляют никого. Но многим кажется, что это - не про нас, что это - где-то далеко. И что конфликты поколений, "отцы и дети" - это позапрошлый век. А зря. В России страшно любят все передовое и перенимают моды быстро. Мы люди увлекающиеся. И если за границей принялись сейчас за памятники позапрошлого века - то это неспроста. Тогда, на переломе девятнадцатого века, передовые веяния отовсюду наступали - русской молодежи страшно не хотелось отставать. Хватались за любой фантом - и что же? Юная Фанни, дочка декабриста Николая Тургенева, жившая в Париже, решила: если уж в деспотической России отменили крестьянское рабство, то сам бог велел американцам негров отпустить. И в декабре 1861 года напечатала статью в местном журнале "Piete-charite" ("Набожность и милосердие"). Редактора сейчас же вызвали во французское министерство внутренних дел, где объяснили: у французов к Америке свой интерес, "на невольничество не должно сметь нападать" - журнал прихлопнут. Девушке Фанни дали по носу. Так где ж цивилизация? Где правда - где одна иллюзия? Вот три короткие истории из жизни легковерных молодых людей тех лет - они сегодня кажутся вполне на злобу дня.

1. Мультикультурализм. В Москве подрались из-за Пиля

Четырнадцатого января 1857 года на заседании совета Московского художественного общества случилась драка. Уважаемый профессор Степан Шевырев, известный литературный критик, близкий друг Гоголя и автор словосочетания "загнивающий Запад". Против западника и мультикультуралиста, графа Василия Бобринского, внука Екатерины II, фактически царского кузена. Подрались как раз из-за англичанина Роберта Пиля. Лорд адмиралтейства побывал в Москве на коронации Александра II, вернулся в Лондон и произнес несколько речей против России. Настолько грязных, что ему пришлось уйти в отставку. Герцену о драке рассказали так. За спорами дошли до "речи Роберта Пиля, за которую упомянутый граф вздумал заступаться. - "После этого Вы не патриот", - заметил профессор. На эти слова граф с изумительной находчивостью возразил: "А ты, сукин сын, женат на выб...ке!" (из внебрачных детей. - И.В.) - "А ты сам происходишь от выб...ка", - в свою очередь заметил профессор и бац графа в рожу. Тут уже граф не вытерпел, сшиб профессора с ног, начал его топтать и бить стулом..."

Все разбежались, губернатор Закревский срочно отправил телеграмму царю с просьбой дать распоряжения - "дерутся, мол, такой-то и такой-то - так что прикажете сделать?". Дерущихся смогла разнять только хозяйка дома. У Шевырева оказалось сломано ребро.

Чем дело кончилось? Сослали Шевырева. Бобринского попросили не отсвечивать - но тот еще долго добивался, чтобы профессора упекли за решетку. В конце концов через три года автор многотомной "Истории русской словесности" был вынужден уехать подальше в Париж, где вскоре и скончался. Можно сказать, что победил мультикультуралист. Правда, в историю русской культуры вошел не он, а Шевырев.

2. Феминизм. Сестра Толстого в роли королевы Лиры

В марте 1871 года Мария Толстая, сестра Льва Николаевича, написала давнему другу Ивану Тургеневу (автору "Отцов и детей" и повести "Степной король Лир"), что едет за границу: "Очень желала бы вас видеть... Вы как психолог могли бы даже извлечь пользу из моих рассказов... Взгляните на отжившую женщину - и не придет ли вам в голову написать "Матери и дети"!". Подумав, дописала, что она сейчас в разладе со всей семьей - и если у Тургенева в "Накануне" дочь сбежала от родителей, то про нее он мог бы написать не "короля", а "Королеву Лиру".

Многим кажется, что это не про нас. И что "отцы и дети"- это позапрошлый век. А зря!

Эмансипация - предвестница сегодняшнего феминизма - была в разгаре. Письмо Марии Николаевны написано полушутя - но неспроста. История ее давнишних отношений с Тургеневым была материей настолько тонкой, что стоило им познакомиться, графиня Толстая разошлась с мужем после десяти лет брака - Лев Николаевич писал себе в дневник, что с ней нехорошо поступает Тургенев. Так или иначе, на графиню, впечатленную передовыми взглядами на участь женщины, с тех пор посыпались несчастья. Внебрачное дитя Елену от иностранного виконта она стеснялась называть своей дочкой. Были еще две дочери "законные", умерли два сына. Графиню изводило одиночество - эмансипация не помогла. Не то чтобы всему виной - но краешек передовых идей ее коснулся. Неизвестно, встретился ли с ней в тот раз Тургенев - но в конце концов любимая сестра Толстого ушла в монастырь, в котором и осталась до последних дней.

Англичане добрались до памятников Черчиллю: тоже, говорят, расист... Фото: EPA

3. Политкорректность. Суд над защитником рабов Турчиным

История Ивана Турчанинова и его жены Надежды необыкновенна. Тут не обошлось без "Унесенных ветром". Перед молодым полковником, начальником штаба корпуса в Польше, были блестящие перспективы. Но он женился, и Турчаниновы сбежали прямо в свободную Америку. По пути заехав к обольстившему их Герцену. Пройдет немного времени, и Джон, теперь уже Турчин, вместе с женой попросится обратно - но деспот-царь ему откажет. Он станет воевать за американских "северян".

И тут конфликт с начальством - генерал Бьюэлл сам владел рабами и запрещал освобождать рабов южан, уважая их собственность. Идеалист Турчин его не понимал. И после взятия городка Афины (штат Алабама) Турчина обвинили во всех грехах и отдали под суд. Жена - дошла до президента Линкольна, тот вызволил его, присвоив звание бригадного генерала. Турчин геройски поучаствовал еще в бою при Чикамоге - этот бой и попал в роман "Унесенные ветром".

Герцену он написал после всего: "Не только скучная, но и препакостная земля Америка".

В чем дело? Да в обманутых иллюзиях. "Я не вижу действительной свободы здесь ни на волос" - вместо "королевской палки" здесь главное "купеческий карман". Жена добавила к его письму: "Нигде на свете так открыто нагло не кланяются деньгам". Старость они встретят в нищете: бывшему генералу дали пенсию в 50 долларов, он подрабатывал игрой на скрипке. Стоило ли им судьбу ломать - вопрос был риторический. Зато могилы Турчиных содержит государство.

P.S. К чему эти истории? Насколько это поучительно? Решать читателю.