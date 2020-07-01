Во всех магазинах Японии пластиковые пакеты стали платными

Все магазины в Японии с 1 июля начали брать деньги за пластиковые пакеты.

Еще в декабре прошлого года правительство Страны восходящего солнца решилось на жесткие меры в рамках борьбы с пластиковым мусором. Теперь стоимость пакетов должна быть не меньше 2 иен (1,32 рубля). При этом посетители торговых точек могут взять бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон.

Местных жителей также призвали ходить в магазины с собственными сумками и использовать как можно меньше пластиковых пакетов. Об этом пишет ТАСС. Правительство Японии сейчас разрабатывает меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан.