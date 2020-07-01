Военная полиция РФ и Турции провели патрулирование автотрассы М4 в Сирии

В среду, 1 июля, в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии наши и турецкие военные полицейские провели очередное, восемнадцатое по счету, совместное патрулирование автотрассы М4. Она связывает провинцию Латакия с крупнейшим городом страны Алеппо и тянется до границы с Ираком.

В российском Центре примирения враждующих сторон сообщили, что маршрут армейских правоохранителей двух стран прошел до населенного пункта Инкзик и составил около 60 километров. Организация взаимодействия между российскими и турецкими военными осуществлялась через совместный координационный центр. "К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России", - уточнили в нашем миротворческом центре. Там напомнили, что первый такой рейд был выполнен 15 марта нынешнего года.

16 июня наши военные сообщили, что во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии подорвался российский бронетранспортер. Пострадавших, к счастью, не было. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков тогда заявил, что боевики попытались организовать теракт, чтобы сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4.

Совместные патрулирования на этой дороге организованы в рамках реализации Меморандума, подписанного 22 октября прошлого года в Сочи президентами России и Турции. В пункте 5 документа сказано, что после завершения вывода курдских подразделений на 30 км от границы Сирии с Турцией "начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы".

Согласно тем же договоренностям, наши военные полицейские во взаимодействии с сирийской пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.