Июль - традиционно время выбора для миллионов вчерашних школьников: 18-летние решают для себя, кем быть во взрослой жизни, какую профессию предпочесть. Мы расспросили наших взрослых читателей: а вы довольны своей профессией?

Раиса Павлючук, заместитель директора Каменецкой центральной районной библиотеки:

- Работаю в библиотеке уже более 35 лет, и никогда о таком выборе профессии не жалела. Больше всего нравится работать с детьми. Говорят, они стали меньше читать. Не соглашусь. Наши ребята читают с удовольствием. И родители в этом заинтересованы, тоже берут книги для детей. Выбор хороший. Так что, уверена, библиотека сегодня не потеряла своей актуальности.

Юрий Камнев, пилот, Минск:

- Моя профессия - еще и мое хобби. Поэтому не может не нравиться. К тому же в авиации случайных людей не бывает. Вот и я с детства мечтал стать пилотом. Продолжить семейную династию. Люблю технику, небо, планеры... И то, что каждый новый день не похож на предыдущий.

Татьяна Орлова, старший научный сотрудник Историко-культурного музея-заповедника "Заславль":

- Наша работа - это и научные исследования, и экскурсии. В музее-заповеднике широкий выбор тем: история, этнография, мифология, фольклор... Бывает, люди не просто слушают, но и делятся знаниями, воспоминаниями. Это дорогого стоит. Хочется, конечно, чтобы на культуру выделялось больше финансирования. Тогда у музея стало бы больше возможностей по организации экспозиций.

Владимир Ретушняк, мастер по ремонту бытовой техники, Краснодар:

- Я переехал в Краснодар из другого региона, и на Кубани, к удивлению, у меня оказалось гораздо больше клиентов и оплата выше. Чувствую себя востребованным человеком. Если раньше у меня было пять заказов в неделю, то теперь - пять заказов в день. Есть повод радоваться полученному образованию и есть повод гордиться собой.

Константин Григорьев, риелтор, Пермь:

- Я очень доволен тем, чем занимаюсь. Не люблю сидеть на одном месте, предпочитаю трудиться активно, находиться в движении. По работе мне приходится встречаться с разными людьми, а это новые знакомства, чаще всего приятные. Ну и, конечно, денежный доход также играет свою немаловажную роль. Раньше я был военным летчиком, потом работал гражданским пилотом. Как увижу самолет в небе, сердце рвется на части. Но, увы, время полетов уже прошло...

Николай Гернет, фотограф, Архангельск:

- Фотография по-настоящему увлекла меня. Я благодарен своей профессии за возможность увидеть мир, познакомиться с интересными людьми, самореализоваться. Молодым я бы посоветовал выбирать фотографию не как основную профессию, а как очень приятное хобби, которое дает дополнительный заработок.

Изольда Чернова, врач, Липецкая область:

- Из-за болезни много времени проводила в больницах. И вот очередная госпитализация, и со мной в палате - женщина, с которой мы разговорились. Она мне тогда сказала: "Знаешь, ты подумай, может, тебе лучше стать врачом". Я все время возвращалась к этой мысли. Поступать решила в медицинский, отучилась, пришла работать в село - я "земский доктор". Сложно ли мне бывает? Порой - очень. Но о своем выборе тогда - сразу после школы - я ни разу не пожалела. Я врач, и я люблю свою работу. Мой опыт в качестве пациента тоже очень помогает мне. Я понимаю человека, который приходит за помощью, который надеется, понимаю, что нельзя его этой надежды лишить.