Вторая подряд игра "Оренбурга" отменена из-за вспышки коронавируса

В РПЛ подчеркнули, что "управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало клубу проведение игры с "Уралом". Участие команды в оставшихся поединках будет зависеть от результатов следующих тестирований.

"Заболевание подтверждено у десяти представителей "Оренбурга". За ними установлено динамическое наблюдение", - говорится в заявлении РПЛ.

Напоследок сообщается, что "Оренбург" продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, и что команда находится на карантине.

Ранее был отменен еще один матч с участием "Оренбурга" - выездной против "Краснодара". КДК РФС присудил тогда гостям техническое поражение со счетом 0:3.