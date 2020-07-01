Вторая подряд игра "Оренбурга" отменена из-за вспышки коронавируса

В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса. Встреча должна была состояться сегодня.
Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости
В РПЛ подчеркнули, что "управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало клубу проведение игры с "Уралом". Участие команды в оставшихся поединках будет зависеть от результатов следующих тестирований.
"Заболевание подтверждено у десяти представителей "Оренбурга". За ними установлено динамическое наблюдение", - говорится в заявлении РПЛ.
Напоследок сообщается, что "Оренбург" продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, и что команда находится на карантине.
Ранее был отменен еще один матч с участием "Оренбурга" - выездной против "Краснодара". КДК РФС присудил тогда гостям техническое поражение со счетом 0:3.