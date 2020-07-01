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01.07.2020 07:54
Рубрика: Общество

Зарегистрирована самая длинная молния в истории человечества

Текст: Андрей Васильев
Вспышка молнии протяженностью 709 километров, которая простиралась от Аргентины через Бразилию до Атлантического океана, является самой длинной в истории человечества.

Используя новую технологию спутниковой съемки, Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) объявила эту молнию мировым рекордсменом по протяженности. Природное явление было зафиксировано во время шторма 31 октября 2018 года, сообщает 9 News.

Фото: Lauren Dauphin / NASA Earth Observatory
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По словам главного эксперта ВМО Рэндалла Червени, это событие является уникальным. Предыдущий рекорд самой продолжительной вспышки молнии был зафиксирован в 2007 году в американском штате Оклахома. Тогда длина молнии составила 321 километр.

ВМО также объявила о новом рекорде для вспышки с наибольшей продолжительностью. Речь идет о молнии, которая продолжалась 16,73 секунды во время шторма в северной Аргентине 4 марта 2019 года. До этого самая продолжительная вспышка молнии в 7,74 секунды была зарегистрирована во время шторма над Прованс-Альпы-Лазурный берег во Франции в 2012 году.

Общество Природа

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