"Зенит" увеличил отрыв от преследователей в Премьер-лиге

Лидер российской Премьер-лиги, питерский "Зенит", увеличил отрыв от преследователей по итогам 25-го тура. "Сине-бело-голубые" в гостях обыграли "Тамбов" - 2:1 в то время как "Локомотив", идущий вторым, ранее потерял очки во встрече с "Крыльями Советов" (1:1).

Замыкавший перед 25-м туром тройку сильнейших "Краснодар" встречался с соседом по таблице "Ростовом". Этот матч, как и игра "Сочи" - "Динамо", завершился позже.

Несмотря на то что "Зенит" и "Тамбов" - команды из разных весовых категорий и решают диаметрально противоположные задачи, матч, проходивший в Нижнем Новгороде, получился драматичным. Номинальные гости стараниями Сердара Азмуна в самом конце первого тайма вышли вперед и, казалось, спокойно контролировали ход игры. Однако на 88-й минуте Валерий Чуперка сравнял счет, реализовав пенальти, назначенный за фол Ярослава Ракицкого на Артеме Федчуке. И все же точку в этом матче поставил "Зенит", а точнее, форвард питерцев Эмилиано Ригони, забивший на первой добавленной минуте встречи.

Подопечные Сергея Семака набрали чемпионский ход, выиграв последние четыре матча с общим счетом 15:3. А беспроигрышная серия "Зенита" тянется уже 14 матчей. Кроме того, отрыв лидера от "Локомотива" увеличился до 11 очков. А вот серия поражений "Тамбова" увеличилась до трех игр: команда Сергея Первушина будет продолжать борьбу за выживание.

Лидер чемпионата "Зенит" выиграл последние четыре матча с общим счетом 15:3

Ну а главный матч 25-го тура прошел в Москве на Песчаной улице, где в "дерби всея Руси" ЦСКА одолел "Спартак" со счетом 2:0. К принципиальному матчу армейцы подошли в небывалом кризисе. Его квинтэссенцией стало отбытие главного тренера Виктора Гончаренко в Беларусь. Без своего наставника, написавшего заявление об увольнении, ЦСКА успел сыграть с "Динамо" (0:0), однако к матчу против "красно-белых" Виктор Гончаренко все-таки вернулся на тренерский мостик. Интересно, что, по слухам, возвращение белорусского специалиста к работе оценили не все даже среди футболистов клуба. Неудивительно, что на этом фоне "Спартак" считался явным фаворитом встречи.

Однако не зря говорят, что главное дерби страны не терпит прогнозов. "Красно-белые" показали совершенно безыдейный футбол, особенно в позиционной атаке. А в обороне надежности "Спартаку" не хватило. Сначала не выручил голкипер команды Александр Максименко, пропустивший необязательный гол после дальнего удара Николы Влашича. А на 77-й минуте прямую красную карточку за отмашку получил лучший на тот момент игрок гостей Роман Зобнин. И все тот же Влашич в концовке реализовал большинство.

Таким образом армейцы прервали неприятную для себя безвыигрышную серию из семи матчей. Тем временем для "Спартака" это поражение фактически закрыло сразу несколько возможностей. Во-первых, отставание от ЦСКА, идущего на пятом месте, дающем право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы, увеличилось до восьми очков, отыграть которые в пяти оставшихся турах будет практически нереально. А вот даже математического шанса занять второе место и напрямую попасть в Лигу чемпионов подопечные Доменико Тедеско уже лишились вполне официально.

Между тем

Лидер "Барселоны" Лионель Месси забил 700-й мяч в карьере. Эпохальный рубеж покорился аргентинцу в матче каталонцев с мадридским "Атлетико" в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Юбилейный гол Лео провел с пенальти, в стиле Паненки, отправив мяч в сетку легким парашютом. Правда, мяч Месси помог "Барсе" добиться всего лишь ничьей - 2:2. Если сегодня лидер чемпионата мадридский "Реал" одолеет "Хетафе", то оторвется от "Барселоны" уже на четыре очка.

Статистика

"Локомотив" - "Крылья Советов" - 1:1. Голы: Миранчук, 90 +5 - Радонич, 11.

ЦСКА - "Спартак" - 2:0. Голы: Влашич, 27, 90+6.

"Уфа" - "Рубин" - 0:0.

"Тамбов" - "Зенит" - 1:2. Голы: Чуперка, 88 (пенальти) - Азмун, 43; Ригони, 91.

"Арсенал" - "Ахмат" - 1:3. Голы: Луценко, 90+2 - Харин, 15; Роши, 22, 88.