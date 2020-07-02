Абхазия планирует открыть туристический сезон с 15 июля

Власти Абхазии прорабатывают вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джансух Нанба отмечает, что сначала надо оценить, как стартовал сезон в соседнем Краснодарском крае. Если обойдется без серьезных вспышек заболевания коронавирусом, то в Абхазии начнут прорабатывать возможность открытия туристических объектов и рассматривать определенные условия заезда иностранных граждан.

По плану минтуризма Абхазии, на первом этапе въезд разрешат иностранцам, имеющим путевку в гостиницы или санатории на срок свыше пяти дней. Затем откроют въезд группам, имеющим путевки на срок не менее трех дней. Но гостям необходимо будет иметь при себе справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную лабораторией, которая работает с разрешения Роспотребнадзора, страховой полис, документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.

Однако туроператоры считают, что это слишком сложные требования. Например, в Краснодарском крае аналогичные требования привели к тому, что санатории открылись с загрузкой 20 процентов, а многие объекты вообще предпочли не открываться. Не все туристы готовы выложить не менее пяти-шести тысяч рублей из расчета на семью, чтобы сдать тесты на COVID-19.

Отдыхающие либо выберут Краснодарский край, где справки в основном уже не требуют, или подождут снятия всех ограничений. Летом же в Абхазию поедут 10-20 процентов потенциальных туристов. Тем более, что сезон в Абхазии длится до октября.

Не понятен пока и эпидемиологический статус Абхазии. Не отправит ли Роспотребнадзор туристов, возвращающихся с абхазских курортов, на двухнедельную самоизоляцию?