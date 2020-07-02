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02.07.2020 16:42
Рубрика: Власть

Администрации рынков будут обязаны бороться с нелегальной миграцией

Текст: Владислав Куликов
Правительство России поддержало законопроект, обязывающий администрации рынков жестче следить за соблюдением миграционного законодательства. Дирекции любого рынка будут грозить крупные штрафы, если на территории обнаружится даже один грузчик или уборщик, нелегально находящиеся в стране. Инициативу разработала группа депутатов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, изучив проект, подготовила положительный отзыв с учетом замечаний.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что подготовленная инициатива вносит коррективы в статью 18.16 КоАП и наказывает за нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Предлагаемая проектом редакция части 2 статьи 18.16 КоАП предусматривает, что ответственность, в том числе за нарушение соответствующих правил в производственных, складских, торговых, служебных, подсобных и иных помещениях, будет нести компания, управляющая рынком. Вместе с принятием данной нормы необходимо внести коррективы в Трудовой кодекс", - отметил Владимир Груздев.

Сегодня, согласно закону, управляющая рынком компания обеспечивает соблюдение правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе иностранных работников, лицами, заключившими с управляющей рынком компанией договоры о предоставлении только торговых мест.

"Иными словами, дирекция рынка должна контролировать лишь арендаторов торговых точек. Необходимо расширить ответственность управляющей компании рынка за соблюдение миграционного законодательства на территории комплекса, в том числе контролировать логистические компании, грузчиков, курьеров и т.п. Предлагаемые меры позволят усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства на рынках", - рассказал Владимир Груздев.

По новому КоАП смогут наказывать даже иностранцев

Председатель Правления АЮР пояснил, что санкции для юридических лиц составляют от четырехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей за такие же нарушения предусмотрены повышенные штрафы. Для юридических лиц - от четырехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Власть Право Административное право Административное законодательство

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