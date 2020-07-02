Новости

Мария Захарова: Косовская "государственность" абсолютно несостоятельна 20:04
Матч "Спартака" и "Тамбова" в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR 19:59
В Казани отметят салютом присвоения звания "Город трудовой доблести" 19:58
Сергей Шнуров возрождает "Ленинград" и обещает новый клип "Фотосессия" 19:37
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок 19:34
Владимирскому экс-замгубернатора добавили срок за взятки 19:30
В Болгарии прошла Олимпиада по русскому языку 19:17
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Кирове 19:04
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин 18:45
В Кирове в жилом доме взорвался газ 18:38
Албания временно отменила визы для граждан России 18:35
В Госдуме оценили обеспокоенность США на тему поправок в Конституцию 18:32
Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции 18:27
Вселенная "Мандалорца" пополнится книгами и комиксами 18:23
Вышел трейлер фэнтези-боевика с Шарлиз Терон "Бессмертная гвардия" 18:12
На юге Испании появился пляж только для пожилых и инвалидов 18:05
Эксперты назвали пять преимуществ 5G 18:04
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию "Звездных войн" неканоничной 18:03
ЦИК Беларуси получил документы на регистрацию Лукашенко 18:00
Установлен общий предок и общая родина всех домашних кур 17:48
В Севастополе ФСБ изъяла партию наркотиков на 6,8 миллиона рублей 17:47
Каталонских политиков предложили отпускать из тюрьмы на выходные 17:46
В Курской области осужден отец, по вине которого погибли трое детей 17:45
Наскальный рисунок показал, что Мадагаскар еще недавно был землей гигантов 17:44
Волгоградцы проголосовали за возврат в московский часовой пояс 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 18:35
Рубрика: Власть

Албания временно отменила визы для граждан России

Текст: Диана Ковалева

Албания ввела безвизовый режим для российских граждан до конца ноября, сообщает на сайте МИД РФ.

Фото: пресс-служба посольства РФ в Тиране
Посол РФ в Албании: Россия заинтересована в процветающих Балканах

"Советом министров Республики Албания 10 июня было принято решение предоставить гражданам России по 30 ноября 2020 года право безвизового въезда в страну. Данные правила будут применяться в отношении граждан России - владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади в очередной раз порекомендовали россиянам воздержаться на время пандемии от поездок за границу, если речь не идет об экстренных случаях. В ведомстве также напомнили о необходимости оформлять перед поездкой за рубеж медицинскую страховку.

Республика Албания уже не в первый раз временно вводит безвизовый режим для россиян в рамках туристического периода. Так, например, в прошлом году местные власти разрешили гражданам из РФ приезжать без виз с 1 апреля по 31 октября.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Албания Правительство МИД

Главное сегодня

Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы