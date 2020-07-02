Албания временно отменила визы для граждан России

Албания ввела безвизовый режим для российских граждан до конца ноября, сообщает на сайте МИД РФ.

"Советом министров Республики Албания 10 июня было принято решение предоставить гражданам России по 30 ноября 2020 года право безвизового въезда в страну. Данные правила будут применяться в отношении граждан России - владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади в очередной раз порекомендовали россиянам воздержаться на время пандемии от поездок за границу, если речь не идет об экстренных случаях. В ведомстве также напомнили о необходимости оформлять перед поездкой за рубеж медицинскую страховку.

Республика Албания уже не в первый раз временно вводит безвизовый режим для россиян в рамках туристического периода. Так, например, в прошлом году местные власти разрешили гражданам из РФ приезжать без виз с 1 апреля по 31 октября.