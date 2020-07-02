AliExpress рассказала, как сделать доставку бесплатной

Для российских покупателей доставка товаров с AliExpress может стать бесплатной при выполнении несложных условий - благодаря новым тарифам, которые могут отличаться для разных регионов.

Например, чтобы посылка была бесплатно доставлена в пункт выдачи и постамат в Москве, нужно сделать покупку минимум на 500 рублей. Такие же условия действуют и на Северо-Западе России. Для Урала, Сибири и юга нашей страны, а также для Дальнего Востока бесплатная доставка действует при покупках на сумму от 2500 рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге и на Урале доступна бесплатная доставка курьером до двери, если сумма покупки выше 2500 рублей.

Тарифы действуют при заказе товаров у российских продавцов, говорится в официальном сообщении. Для тех продавцов, которые будут работать по новым тарифам, отправка первых десяти заказов будет бесплатной, а затем начнут действовать субсидии.

В AliExpress ожидают, что с введением новых тарифов продавцы смогут рассчитывать на рост объемов продаж в полтора-два раза.