Аллея Дружбы в Минске стала символом памяти о вкладе стран СНГ в общую Победу

На пространстве Содружества независимых государств это год озарен 75-летием Великой Победы, констатировал он. "Мы только что были свидетелями открытия крупного мемориала во Ржеве с участием президентов России и Беларуси. И эту Аллею рассматриваем как памятник вклада всех стран СНГ в Победу в Великой Отечественной войне", - заявил руководитель Исполкома, слова которого приводит БЕЛТА.

Это естественно, констатировал он, помнить о тех, кто защитил независимость Советского Союза. "Глубоко символично, что мы сегодня, накануне очередной даты освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открываем такой памятник - Аллею Дружбы", - сказал Лебедев.

А, по словам посола России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, которого цитируют новостные порталы, новая парковая аллея стала еще одним шагом по увековечиванию памяти о подвиге советского солдата. По его мнению, мероприятие, которое прошло в Минске, подтверждает единство стран Содружества, единство России и Беларуси в оценке бессмертного подвига. Оно символизирует борьбу с низкими попытками переписать историю, принизить подвиг советских героев, освободившего Европу от "коричневой чумы".

"До тех пор, пока эти памятники будут вновь и вновь появляться на нашей земле. До тех пор, пока, как сказал президент Лукашенко, молодые люди будут приходить к ним, проявляя дань уважения к отцам и дедам, наши отношения, стран Содружества, отношения России и Беларуси будут непоколебимы в отношении подвига, масштаб которого с каждым годом только возрастает", - резюмировал Дмитрий Мезенцев.