Аравийская коалиция нанесла удары по домам мирных жителей в Йемене

Самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли удары по ряду провинций Йемена. Пострадала и столица страны (город Сана). Телеканал "Аль-Масира" сообщает о нескольких раненых в результате этих воздушных атак.
Ранее аравийская коалиция начала масштабную операцию по уничтожению боевого потенциала хуситов. Поводом стали участившиеся атаки на Саудовскую Аравию. Йеменские мятежники (движение "Ансар Аллах") использовали баллистические ракеты и беспилотники. "Операция направлена на нейтрализацию хуситов и устранение исходящей от них угрозы", - говорится в официальном сообщении альянса.
Хуситы же утверждают, что коалиция наносит удары по домам местных жителей. По самой Сане было нанесено порядка 20 ударов, пишет ТАСС.