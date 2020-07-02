Австралия откроет границы для иммигрантов из Гонконга

Власти Австралии готовы принять у себя жителей Гонконга, недовольных новым законом КНР о национальной безопасности. Об этом сообщает The Guardian, которая цитирует премьер-министра страны Скотта Моррисона.

"Мы готовы активизировать работу для оказания поддержки жителям Гонконга", - заявил австралийский премьер. Моррисон не исключил, что Австралия вслед за Великобританией упросит процедуру выдачи им вида на жительство. Соответствующие предложения находятся на рассмотрении кабинета министров. По его словам, ситуация в мегаполисе "не может не вызвать озабоченности".

Напомним, китайский закон о национальной безопасности вызвал недовольство у ряда лидеров стран Запада. Так, президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в окончательном отказе от формулы "одна страна, две системы", которая без малого четверть века определяла отношения КНР с этим специальным административным районом, а британский премьер Борис Джонсон пообещал жителям Гонконга открыть путь к получению полноценного подданства Соединенного Королевства.