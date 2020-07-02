Спустя три недели после захвата активистами протестного движения "Черные жизни важны" центра Сиэтла (столица штата Вашингтон) и создания в нем свободной от полиции "автономной зоны" эта городская территория вновь перешла под контроль властей США. В результате жесткой зачистки более 30 "автономщиков" были арестованы, а сама укрепленная самодельными баррикадами "зона" полностью ликвидирована с помощью строительной техники.

Напомним, что в середине июня мэр Сиэтла (представительница демократической партии США) Дженни Дуркан по конъюнктурным соображениям пошла на поводу у протестующих и отдала приказ правоохранителям покинуть район продолжавшихся в течение нескольких дней столкновений с демонстрантами. В итоге местный участок полиции и несколько прилегающих к нему кварталов города были немедленно захвачены "левыми радикалами". Президент США Дональд Трамп потребовал навести порядок в городе. Но сделать это оказалось весьма проблематично. Первая попытка убрать баррикады из расписанных граффити бетонных блоков, мусорных баков и старой мебели не увенчалась успехом - десятки протестующих на прошлой неделе бросились на землю, преграждая путь спецтехнике.

В итоге "автономная зона", изначально привлекшая анархитическим романтизмом полной неподконтрольности властям несколько тысяч американцев, быстро превратилась в территорию вандализма и грабежей. Не удивительно, что в среде слетевшихся сюда маргиналов сразу же начались разборки местных криминальных группировок. В итоге в созданной ради борьбы с полицейским насилием в отношении афроамериканцев "зоне" были убиты два чернокожих подростка, еще несколько человек госпитализированы с ножевыми и огнестрельными ранениями.

В полиции уточнили, что все протестующие, которые попытаются вернуться в зачищенный от них район, подлежат аресту

Такое развитие событий, полностью дискредитировавших саму идею протестной акции, а также опасения за собственную безопасность заставили большинство "оккупировавших" центр Сиэтла более-менее вменяемых активистов разойтись по домам. Этим обстоятельством и воспользовались местные власти, предприняв вторую, оказавшуюся более успешной операцию по ликвидации "зоны". Как сообщила газета The Seattle Times, в ней приняли участие более сотни тяжело экипированных полицейских и несколько единиц бронетехники. В полиции уточнили, что все протестующие, которые попытаются вернуться в зачищенный от них район, подлежат аресту. "То, что произошло на этих улицах за последние недели, было беззаконием и жестокостью", - сказала глава полиции Сиэтла Кармен Бест.