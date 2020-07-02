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02.07.2020 10:17
Рубрика: Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Текст: Ольга Игнатова
В России стали доступны денежные переводы по номеру телефона от юридического лица физическому.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает издание РБК, такие переводы уже начали проводить банки - участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей. До этого через систему можно было перевести деньги только между физическими лицами, оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.

Фото: iStock
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Первую операцию по переводу денег от юридического лица физическому провели банки "Русский cтандарт" и ВТБ. Первый, в частности, перечислил заемщику средства от микрофинансовой организации. Сервис переводов доступен и клиентам Райффайзенбанка. Над внедрением переводов от юридических лиц физическим работают в Росбанке и Московском кредитном банке (МКБ).

По словам директора департамента, эквайринга банка "Русский стандарт" Инны Емельяновой, через Систему быстрых платежей по номеру телефона можно осуществлять перевод денежных призов за участие в конкурсах и акциях или доход от инвестиций. Таким способом люди также смогут получать деньги при продаже автомобиля в автосалонах. А в дальнейшем сервис будет использоваться и для перечисления зарплат.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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По мнению руководителя направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка Георгия Коннова, механизм может быть востребован и при выплатах курьерам, таксистам, фрилансерам, то есть тем работникам, которые не привязаны к офису.

Для переводов через Систему быстрых платежей не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у человека привязан счет в банке. Зачисление средств на счет физлица происходит мгновенно и без комиссии.

Экономика Финансы Банки

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