Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.

В Испании в свое время активно предпочитали обзаводиться собственностью граждане РФ. Сейчас их дома и квартиры, из-за карантина и невозможности въезда в эту южноевропейскую страну, пустуют вот уже несколько месяцев. Этим стали активно пользоваться люди без жилья - от местных бездомных до беженцев, приехавших в Испанию и оказавшихся без крыши над головой.

Еще в конце прошлого года правозащитные организации сообщали о резко возросшем количестве мигрантов, которые приезжают в Испанию и оказываются без жилья и средств к существованию. По информации издания CNA, сейчас в Испании их 14 тысяч, а в 2016 было всего четыре тысячи. Так, в Барселоне десятки людей спят на скамейках, в парках или во временных лагерях.

В условиях карантина, а также переполненности приютов и временных центров содержания беженцев некоторые из них стали заниматься сквоттингом, захватывая дома и квартиры, принадлежащие иностранцам, в том числе россиянам, которые не могут приехать в Испанию. Как рассказала журналистам гражданка РФ по имени Наталья, которая проживает в провинции Альмерия, люди заселяются в чужие дома порой целыми семьями, невзирая на закон о неприкосновенности частной собственности. По ее словам, среди них - мигранты разных национальностей. Это выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, и даже из США, - от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган.

Кстати, о большом количестве марокканцев, лишенных крыши над головой, писали и европейские СМИ. Несмотря на пандемию коронавируса, они пытаются совершить опасный переход через Средиземное море в поисках лучшей жизни. "Коронавирус или нет, мы идем туда (в Испанию) ради нашего будущего", - сказал AFP 22-летний марокканец.

В последнее время захватом собственности россиян стали заниматься не просто бездомные или мигранты, но и испанцы среднего класса, которые лишились крыши над головой, не сумев выплатить ипотечные кредиты. По словам россиянки, многие из них перебираются из одной квартиры в другую. Сквоттеры активно пользуются явными изъянами в испанском законодательстве. Дело в том, что выселить их из чужих квартир можно только через суд, однако сторона защиты постоянно апеллирует к тому, что каждый человек в Испании имеет право на жилище. Вдобавок, стражи порядка не имеют права зайти в захваченное помещение, пока нарушители сами не откроют дверь.

В условиях, когда испанский закон встает на сторону самовольно заселившегося в чужое помещение нарушителя, а не владельца жилья, собственники стали объединяться в группы. Так, в нескольких городах Страны Басков владельцы жилья объединились и выгнали сквоттеров из захваченных ими квартир. Местные политики уже потребовали от официального Мадрида ужесточить наказание для самовольных захватчиков собственности.