Новости

Офисы членов Европарламента были ограблены во время изоляции 09:18
Главу минздрава Новой Зеландии уволили за ошибки во время изоляции 09:09
Более 1450 человек сдали плазму для лечения коронавируса 09:09
Видео: пикап, джип и домик на колесах застряли в полосе прибоя 09:00
В Токио резко выросло число заболевших коронавирусом 08:49
Базы отдыха в Забайкалье начнут работать с 4 июля 08:39
Бразилия перенесла муниципальные выборы из-за коронавируса 08:35
Пушков: Зеленский слаб в вопросе уголовного преследования Порошенко 08:31
Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов 08:12
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании 08:07
Названы самые бесполезные внедорожники для города 08:00
Синоптики предсказали приход "красного" лета в Москву 07:59
Наталья Сергунина: Москва и Республика Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма 07:53
Проктолог назвала единственный способ распознать рак до симптомов 07:34
Для приезжающих в Сахалинскую область отменили обязательную обсервацию 07:28
Кузбасс стал лидером по явке на голосование в Западной Сибири 07:26
В Магадане закрыли реанимацию из-за COVID-19 у врача больницы 07:25
В Ричмонде с городских улиц уберут все монументы конфедератов 06:46
В Камчатском крае медведь напал на рыбака 06:44
В Республике Алтай резко выросло число заболевших коронавирусом 06:43
В Приморье тигр Амур нашел опекунов себе и товарищам по сафари-парку 06:40
В Италии конфискована крупнейшая в мире партия наркотиков 06:31
Сотни мертвых слонов найдены в Ботсване 05:40
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19 05:35
ВОЗ: Ближний Восток находится на "критическом пороге" пандемии COVID-19 05:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 08:07
Рубрика: В мире

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Текст: Максим Макарычев
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Испании в свое время активно предпочитали обзаводиться собственностью граждане РФ. Сейчас их дома и квартиры, из-за карантина и невозможности въезда в эту южноевропейскую страну, пустуют вот уже несколько месяцев. Этим стали активно пользоваться люди без жилья - от местных бездомных до беженцев, приехавших в Испанию и оказавшихся без крыши над головой.

Фото: David Ramos/Getty Images
Испания переходит к "новой нормальности"

Еще в конце прошлого года правозащитные организации сообщали о резко возросшем количестве мигрантов, которые приезжают в Испанию и оказываются без жилья и средств к существованию. По информации издания CNA, сейчас в Испании их 14 тысяч, а в 2016 было всего четыре тысячи. Так, в Барселоне десятки людей спят на скамейках, в парках или во временных лагерях.

В условиях карантина, а также переполненности приютов и временных центров содержания беженцев некоторые из них стали заниматься сквоттингом, захватывая дома и квартиры, принадлежащие иностранцам, в том числе россиянам, которые не могут приехать в Испанию. Как рассказала журналистам гражданка РФ по имени Наталья, которая проживает в провинции Альмерия, люди заселяются в чужие дома порой целыми семьями, невзирая на закон о неприкосновенности частной собственности. По ее словам, среди них - мигранты разных национальностей. Это выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, и даже из США, - от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган.

Кстати, о большом количестве марокканцев, лишенных крыши над головой, писали и европейские СМИ. Несмотря на пандемию коронавируса, они пытаются совершить опасный переход через Средиземное море в поисках лучшей жизни. "Коронавирус или нет, мы идем туда (в Испанию) ради нашего будущего", - сказал AFP 22-летний марокканец.

В последнее время захватом собственности россиян стали заниматься не просто бездомные или мигранты, но и испанцы среднего класса, которые лишились крыши над головой, не сумев выплатить ипотечные кредиты. По словам россиянки, многие из них перебираются из одной квартиры в другую. Сквоттеры активно пользуются явными изъянами в испанском законодательстве. Дело в том, что выселить их из чужих квартир можно только через суд, однако сторона защиты постоянно апеллирует к тому, что каждый человек в Испании имеет право на жилище. Вдобавок, стражи порядка не имеют права зайти в захваченное помещение, пока нарушители сами не откроют дверь.

В условиях, когда испанский закон встает на сторону самовольно заселившегося в чужое помещение нарушителя, а не владельца жилья, собственники стали объединяться в группы. Так, в нескольких городах Страны Басков владельцы жилья объединились и выгнали сквоттеров из захваченных ими квартир. Местные политики уже потребовали от официального Мадрида ужесточить наказание для самовольных захватчиков собственности.

В мире В мире Европа В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
Синоптики предсказали приход "красного" лета в Москву
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
Белым актерам запретят озвучивать цветных персонажей в "Симпсонах"
МИД ФРГ выставил счета немецким туристам, вывезенным в разгар пандемии