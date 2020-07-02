Бизнес стал чаще обращаться к нотариусам для удостоверения решений

В период пандемии бизнес стал чаще обращаться к нотариусу для удостоверения решений органов управления юридических лиц. Прежде всего нотариальная форма позволяет защитить компании от аферистов: никто не сможет тайно поделить компанию или обманом захватить власть в чужой фирме.

Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, в прошлом году нотариусами России было удостоверено свыше 39 тысяч решений органов управления юридических лиц и составов участников юридических лиц. Место региона-лидера по числу обращений за этим нотариальным действием из года в год предсказуемо занимает столичный регион: 12,8 таких действий из расчета на 1000 юрлиц и ИП в Москве. Но дальнейшие результаты не столь очевидны.

Совсем немного от Москвы отстала Чукотка - 12,7 обращений за этим нотариальным действием на 1000 юрлиц по итогам 2019 года. Третье место заняла Воронежская область. Там на 1000 юрлиц и ИП в прошлом году пришлось в среднем 10 таких обращений. Также в пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург и Новосибирская область - по 9 обращений на 1000 фирм.

"При увеличении уставного капитала общества нотариальное удостоверение такого решения участников юрлица обязательно в силу закона, - рассказывают в ФНП. - При этом представители корпоративной сферы все чаще оформляют решения собраний участников обществ именно через нотариуса, понимая, что эта мера позволяет защитить и сам бизнес, и его активы".

Общее число обращений за этим нотариальным действием в первой половине 2020 года уже превысило суммарную статистику 2019 года на 38 процентов. К середине июня 2020 года нотариусами страны было удостоверено свыше 54 тысяч таких решений. Причем в самый разгар пандемии - апреле-мае 2020 года - обращаться за этим нотариальным действием стали вдвое чаще, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В разгар пандемии бизнес стал вдвое чаще обращаться к нотариусам для оформления важных решений

Сейчас эксперты рассматривают возможность дистанционного удостоверения решений собраний участников хозяйственных обществ, если они находятся в разных городах, с участием двух и более нотариусов. Нотариальная форма для решений органов управления юрлиц, подчеркивают эксперты, позволяет избежать целого ряда рисков: неправомочного представительства на собрании, подмены протоколов собрания, незаконного отъема имущества предприятия, принятия решений под давлением и т.д.