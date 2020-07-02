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02.07.2020 10:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 4 млн москвичей голосовали по поправкам в Конституцию

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве свыше 4 млн горожан приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Всероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ завершено, - отметил Александр Асафов. - Можно сказать, что более 4 млн москвичей приняли участие в голосовании".

Участки для голосования по поправкам к Конституции РФ закрылись в Москве 1 июля в 20:00. Москвичи могли выбрать удобный способ участия: проголосовать на участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн на портале 2020og.ru.

Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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