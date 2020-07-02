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02.07.2020 08:35
Рубрика: В мире

Бразилия перенесла муниципальные выборы из-за коронавируса

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Национальный конгресс Бразилии одобрил закон, предусматривающий перенос муниципальных выборов на ноябрь. Причиной решения, которое активно обсуждалось все последние недели, стала сложная эпидемиологическая ситуация в стране из-за коронавируса.

За документ, который проходил как поправка к Конституции Бразилии, проголосовали 407 из 513 депутатов нижней палаты парламента. Ранее он уже получил одобрение Сената. Согласно принятому закону, муниципальные выборы на всей территории страны будут перенесены с 4 октября на 25 ноября, второй тур запланирован на 29 ноября.

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Парламентарии заблаговременно заручились поддержкой Верховного избирательного трибунала относительно самой идеи переноса выборов как меры, которая должна минимизировать риски распространения COVID-19. Учитывая возможное ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых городах, в законе предусмотрена возможность дополнительного переноса голосования. Но оно должно пройти до конца текущего года. Таково было основное требование главного избирательного органа страны.

Важность муниципальных выборов в Бразилии определяется тем, что жизнь простого обывателя здесь, пожалуй, в большей степени зависит от городских властей и губернатора, чем от президента и федерального правительства. Кроме того, на муниципальных выборах создаются те заделы, которые могут внести решающий вклад для победы той или иной политической силы на всеобщих выборах через два года.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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