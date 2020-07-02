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Рубрика: Экономика

Что произойдет с рублем во второй половине года

Текст: Роман Маркелов
Антон Покатович, экономист "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":

- В июне курсу рубля удавалось укрепляться выше уровней 69 за доллар. В пользу рубля в минувшем месяце выступал комплекс факторов. Рыночные настроения оставались в зоне оптимизма, который рос по мере снятия жестких карантинных ограничений, мировые центробанки между тем продолжили максимизировать свои усилия по наполнению рынков ликвидностью. В свою очередь нефтяные котировки в начале лета смогли восстановиться к уровням выше 40 долларов за баррель, в частности на фоне продления до конца июля масштабных сокращений добычи странами ОПЕК+. Кроме того, в пользу укрепления рублевого курса выступали действия Банка России по продаже валюты на рынке, повышенный спрос на ОФЗ и фактор дивидендного периода.

Фото: iStock
Что мешает курсу рубля укрепиться

По нашему мнению, июль может оказаться более сложным месяцем для российской валюты. Мы ожидаем, что во втором полугодии рубль будет демонстрировать склонность к умеренному ослаблению. Во втором месяце лета курс рубля может постепенно вернуться в диапазон 71-74 рублей за доллар и сформироваться на уровнях вблизи 78-83 рублей за евро.

В пользу умеренного ослабления будут выступать следующие факторы. Во-первых, сезонность второго полугодия будет работать против рубля, счет текущих операций (СТО) также продолжит ослабляться. Во-вторых, по нашим оценкам, до конца этого года нефтяным ценам не удастся существенно восстановиться - мы ожидаем, что по итогам года цены на нефть сформируются вблизи 40 долларов за баррель. В перспективе июля мы не исключаем, что нефть может уйти ниже уровней 40 долларов, в диапазон 35-39 долларов. С учетом данной возможной ценовой конъюнктуры в нефти позиции рубля будут оставаться ослабленными. Также заметим, что при таких ценах на нефть, а также участии России в ОПЕК+, подразумевающем значительное сокращение добычи, умеренное ослабление рубля будет выгодным и в целях повышения наполняемости бюджета.

Фото: iStock
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В-третьих, Банк России даже после активного снижения ставки в июне может продолжить текущий цикл сокращения ставки, например, до уровней 4% и ниже до конца 2020 года. При данном векторе движения ключевой ставки российский долг может потерять часть своей привлекательности в терминах доходности для некоторых иностранных инвесторов, что может привести к соответствующему оттоку иностранного капитала и увеличить давление на курс. Заметим, что данный фактор вряд ли будет реализован в полной мере в июльской перспективе, его проявление видится более вероятным в перспективе осени-начале зимы.

Наиболее существенным риском для рубля, как и для большинства групп рисковых активов, остаются риски коррекции рыночного оптимизма. Например, в случае значительного усиления опасений второй волны вирусной пандемии и нового витка паники на рынках в июле инвесторы могут вернуться к распродажам рисковых активов, что отразится в том числе давлением на нефть и снижением курса рубля к уровням 74 за доллар и ниже. К аналогичному ослаблению рубля может привести и реализация санкционных рисков в отношении России, чья актуальность может возрасти в предвыборный период в США в этом году.

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