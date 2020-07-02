ЦИК: Поправки поддержали 77,92% россиян, обработано 100% протоколов

Изменения к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали почти 78% граждан.

На экране в информационном центре ЦИК размещены итоги ввода данных 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно этой информации, предложенные президентом поправки в Основной Закон поддержали 77.92% участников общероссийского голосования, 21,27% высказались против. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

В полдень ЦИК соберется для объявления предварительных результатов плебисцита. Окончательные итоги будут подведены после рассмотрения всех жалоб.