COVID-госпиталь Пироговского Центра выписал последнего пациента

Госпиталь COVID-19, открытый в Национальном медико-хирургическом Центре имени Н.И.Пирогова (Пироговский Центр) выписал последнего пациента, поступившего с коронавирусной инфекцией. Это связано с уменьшением количества случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве, а также необходимостью активного возвращения к оказанию медицинской помощи по обычному, неинфекционному, профилю. Всего из COVID-госпиталя, открытого в федеральном медцентре в начале апреля, после успешного лечения было выписано 1149 человек.

"Наш Пироговский Центр успешно преодолел вызов и достойно оказывал помощь коронавирусным больным в течение трех месяцев. У нас замечательные сотрудники, которые сумели быстро и профессионально настроиться на работу с пациентами с малоизученной инфекцией. У многих из них на фоне COVID-19 обострялись хронические болезни. В таких случаях, благодаря многопрофильности учреждения, наши врачи смогли выполнять экстренные операции в условиях госпиталя. Теперь наш Центр возвращается к привычной работе, чего давно ожидают плановые пациенты. Однако, при необходимости, мы вновь готовы вернуться к борьбе с инфекцией. Опыт у нас уже есть, поэтому будет проще", - прокомментировал генеральный директор Пироговского Центра Олег Карпов.

Врачи Пироговского центра теперь делятся опытом лечения COVID-пациентов с коллегами в регионах. Как отметил Олег Карпов, для помощи на местах специалисты были командированы в Республику Тыву и Екатеринбург, удаленные консультации проведены с медучреждениями Республики Коми.

За время работы госпиталя медики Пироговского Центра лучше узнали, как протекает и чем грозит новая опасная инфекция, так как в федеральную клинику переводили тяжелых пациентов с осложнениями после коронавируса. Так, оказалось, что многим больным на фоне вирусной пневмонии угрожает грибковое поражение легких.

"Среди таких осложнений - аспергиллезное поражение легких, в выявлении которого помогла лабораторная диагностика: методика теста на аспергиллез была оперативно освоена и внедрена непосредственно в лаборатории в "красной" зоне. Этот редкий, но крайне важный при коронавирусной инфекции и другой патологии вид диагностики стал применяться в госпитале в начале июня и успел принести ощутимую пользу. По итогам диагностики аспергиллез легких мы выявили у пяти пациентов, что позволило скорректировать их лечение. При этом мировая статистика говорит о том, что грибковые поражения легких составляют до 20 процентов случаев среди осложнений коронавирусной инфекции", - отметил главный врач госпиталя COVID-19 Пироговского Центра Виталий Гусаров.

Теперь COVID-госпиталь, который был развернут в отдельном корпусе Пироговского центра, закрыт. В течение двух недель там будет проводиться дезинфекция помещений, включая все поверхности и вентиляцию. Затем корпус вернется к плановой деятельности по хирургическому профилю.