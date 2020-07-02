Дмитрий Медведев призвал резидентов "Сколково" смотреть шире

В портфеле "Сколково" на этот день более 2 тысяч стартапов, и они демонстрируют уверенный рост: в минувшем году выручка увеличилась на 45 процентов и составила 100 миллиардов рублей. Такие данные привел в четверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".

Диалог проходил в режиме видеоконференции и касался главным образом борьбы с коронавирусом и преодолением его последствий. "Пандемия, к сожалению, далеко еще не закончилась", - констатировал заместитель руководителя Совбеза и уже на правах председателя Попечительского совета фонда "Сколково" поблагодарил участников встречи и коллективы, которые они возглавляют, за результативное участие в борьбе с распространением инфекции и создании средств защиты.

Многие задачи, по словам Медведева, пришлось решать в состоянии, "близком к чрезвычайной ситуации", включая организацию дистанционного взаимодействия в медицине, образовании, в сфере информационной безопасности. Результаты не пришли сами собой, но они есть.

Есть лекарственный препарат, который сейчас тестируется для использования в будущем. Созданы экспресс-тесты - ими тоже занимались резиденты "Сколково". Есть технологии удаленного обучения, которые сейчас особенно актуальны, и целый ряд других продуктов, напомнил Дмитрий Медведев.

Регуляторные процедуры для инновационных продуктов центра "Сколково" предлагают смягчить

Встречными оценками и предложениями поделились руководители инновационных компаний "Кромис" (разработка российского препарата для лечения СOVID-19), "Рапид Био" (разработка экспресс-тестов), "Анизопринт" (создание уникальной технологии печати объемных деталей из композитных материалов с механическими характеристиками выше, чем у металла), "ВижнЛабс" (продукты и решения в области распознавания лиц и объектов, дополненной и виртуальной реальности), "Онкодиагностика Атлас" (диагностика рака груди, основанная на анализе циркулирующих ДНК крови), "Интеллектуальная безопасность" (Security Vision, российская ИТ-платформа, предназначенная для автоматизации обеспечения информационной безопасности), "Большая тройка" (цифровая платформа "Управление отходами") и другие.

Воздав должное резидентам "Сколково" за деятельное участие в борьбе с пандемией, Дмитрий Медведев не преминул напомнить, что это не умаляет важности и востребованности инновационных прорывов на других направлениях. Поле научного и технологического поиска остается, как прежде, широким.

Откликаясь на одно из прямых к нему обращений, заместитель председателя Совбеза РФ пообещал ходатайствовать о смягчении регуляторных процедур в отношении новых продуктов, которые выходят из "Сколково".

Хотелось бы меньше бюрократии и больше доверия, согласился Медведев. Это не означает, что такие продукты должны проходить мимо регулирующего воздействия государства. Но бренд, по его словам, имеет в этом смысле значение. "Может быть, здесь что-то можно сделать даже на уровне закона, - сказал он. - Десять лет работы "Сколково" - это уже тот капитал, на базе которого такие подходы можно развивать".