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02.07.2020 13:10
Рубрика: Культура

"Дубль дв@" приглашает на встречу с композитором Александром Журбиным

Текст: Валерий Кичин
На нашем сайте d2.rg.ru вышел 3-й выпуск Видеоклуба "Дубль дв@". Его гость - композитор, ведущий передач на телевидении и радио, автор книг о музыке и музыкальных жанрах Александр Журбин, который осенью запускает свой юбилейный фестиваль.
Игорь Ладейщиков в роли Харона в мюзикле "Орфей и Эвридика". Фото: Валерий Кичин Игорь Ладейщиков в роли Харона в мюзикле "Орфей и Эвридика". Фото: Валерий Кичин
Игорь Ладейщиков в роли Харона в мюзикле "Орфей и Эвридика". Фото: Валерий Кичин

Принцип Видеоклуба в какой-то мере подсказан обстоятельствами пандемии: встречи на дистанции с помощью новейших средств коммуникации - в частности, набирающего популярность ZOOM. Практика уже показала определенные преимущества метода, не знающего расстояний и государственных границ, - в перспективе мы эти возможности обязательно используем. А пока уже прошли встречи с драматургом Николаем Колядой и его знаменитым екатеринбургским театром, состоялась премьера комедии-сказки "Волшебное яблочко", которую актер Данила Шевченко снял в самоизоляции - оба эти выпуска можно смотреть в рубрике "Архив" Видеоклуба.

А в новом выпуске Александр Журбин расскажет о том, как быть, если играют нервы, в чем отличия киномузыки в России и в мире, есть ли будущее у российского мюзикла, почему нет перспектив у "авангардятины" и что будет показано на юбилейном фестивале осенью и зимой этого года. Одна из тем беседы с композитором, много лет прожившим в Нью-Йорке: наши люди на Бродвее.

Мы посмотрим отрывки из музыкального фильма режиссера Владимира Аленикова "Биндюжник и Король", спектаклей "Цезарь и Клеопатра", "Пенелопа", "Орфей и Эвридика", "Метаморфозы любви", услышим пение Альберта Асадуллина, Михаила Боярского, Галины Петровой, Игоря Ладейщикова и самого Александра Журбина.

Фото: kinopoisk.ru
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Как и на онлайн-фестивале "Дубль дв@", все зрители Видеоклуба могут стать его активными участниками: можно писать свои отзывы на увиденное, задавать вопросы участникам (ответы будут затем опубликованы в форуме клуба), предлагать кандидатуры будущих гостей клуба.

Все встречи и просмотры, как всегда, бесплатны. Считайте эти строки своим пригласительным билетом - места в первом ряду для вас забронированы.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк

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