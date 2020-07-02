"Дубль дв@" приглашает на встречу с композитором Александром Журбиным

Принцип Видеоклуба в какой-то мере подсказан обстоятельствами пандемии: встречи на дистанции с помощью новейших средств коммуникации - в частности, набирающего популярность ZOOM. Практика уже показала определенные преимущества метода, не знающего расстояний и государственных границ, - в перспективе мы эти возможности обязательно используем. А пока уже прошли встречи с драматургом Николаем Колядой и его знаменитым екатеринбургским театром, состоялась премьера комедии-сказки "Волшебное яблочко", которую актер Данила Шевченко снял в самоизоляции - оба эти выпуска можно смотреть в рубрике "Архив" Видеоклуба.

А в новом выпуске Александр Журбин расскажет о том, как быть, если играют нервы, в чем отличия киномузыки в России и в мире, есть ли будущее у российского мюзикла, почему нет перспектив у "авангардятины" и что будет показано на юбилейном фестивале осенью и зимой этого года. Одна из тем беседы с композитором, много лет прожившим в Нью-Йорке: наши люди на Бродвее.

Мы посмотрим отрывки из музыкального фильма режиссера Владимира Аленикова "Биндюжник и Король", спектаклей "Цезарь и Клеопатра", "Пенелопа", "Орфей и Эвридика", "Метаморфозы любви", услышим пение Альберта Асадуллина, Михаила Боярского, Галины Петровой, Игоря Ладейщикова и самого Александра Журбина.

Как и на онлайн-фестивале "Дубль дв@", все зрители Видеоклуба могут стать его активными участниками: можно писать свои отзывы на увиденное, задавать вопросы участникам (ответы будут затем опубликованы в форуме клуба), предлагать кандидатуры будущих гостей клуба.

Все встречи и просмотры, как всегда, бесплатны. Считайте эти строки своим пригласительным билетом - места в первом ряду для вас забронированы.