К такому выводу пришли эксперты и социологи в ходе "круглого стола", который в четверг прошел в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

Напомним, что, по предварительным данным Центризбиркома, за новые поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян, а явка составила 67,97%. Примечательно, что общероссийский уровень поддержки поправок оказался значительно выше, чем в 1993 году, когда принимался сам Основной Закон России: тогда "да" сказали 58,4% при явке на уровне 54,8%.

"Тогда не было такого популярного политика, как Владимир Путин. Рейтинг Ельцина после 1991 года и после конфликта с парламентом падал. Не было актора, вокруг которого было бы большое количество сплоченных сторонников, которые есть у Путина", - пояснил глава ФоРГО Константин Костин.

По его словам, такие показатели, такой уровень поддержки дает президенту очень широкий мандат, "как на фактическую реализацию новых положений в Конституции, так и на настройку и перезагрузку всей системы государственной власти". Он отметил, что Владимир Путин был не просто инициатором поправок, но и принял активное участие в их продвижении и разъяснении.

Кроме того, высокую поддержку новых поправок определил их социальный характер, считает эксперт. "Социологические опросы показали, что все социальные поправки имели поддержку 90%", - уточнил Костин. Он подчеркнул, что поправки, касающиеся социальной ответственности государства - пенсии, зарплаты, здравоохранение, - это то, что людей волнует. "Это все и сработало", - подчеркнул политолог.

По мнению главы ФоРГО, на результаты также оказала влияние успешная работа российских властей по преодолению негативных последствий коронавируса. По его словам, в тех странах, где действия властей неэффективны в борьбе с пандемией, правящая партия на выборах, как правило, проигрывает. Так, на муниципальных выборах во Франции партия Эмманюэля Макрона потерпела поражение. Другой позитивный пример - Южная Корея, где на парламентских выборах уверенно победила правящая партия.

К урнам для голосования пришли даже сомневающиеся сторонники, говорит Виктор Потуремский, директор по политическому анализу компании ИНСОМАР. Именно поэтому, по его мнению, социологи не смогли предсказать такие высокие результаты. "В прошедшей процедуре голосования избиратели увидели какие-то возможно большие смыслы и большее значение, чем даже предполагали мы, эксперты", - пояснил Потуремский.

Персональный, содержательный и технологический факторы отметил эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя итоги голосования. "Это очевидный триумф Владимира Путина. Он многое сделал для получения этого результата", - сказал он. Кроме того, политолог отметил, что в большом перечне поправок каждый мог увидеть то, "что резонировало с его ценностями, представлениями о добре и зле, о роли государства". "И это имело важное значение для мобилизации, для явки тех людей, которые увидели в Конституции что-то свое", - уточнил он.

Чеснаков также отметил формат семидневного голосования. "Эта технология позволяет как можно большему количеству людей принять участие в этой демократической процедуре, высказать свое отношение к происходящему в стране", - уверен он.

Кроме того, эксперты положительно оценили опыт проведения электронного голосования в Москве и Нижегородской области.