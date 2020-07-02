Новости

Россияне рассказали, сколько денег нужно семье для "нормальной жизни" 21:33
Внесен проект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну 21:14
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин 21:07
Страховые взносы в Пенсионный фонд можно будет провести через МФЦ 20:49
Девять советов от Мосприроды: как сделать мир чище и при этом сэкономить 20:46
Минобороны сообщило о 6650 выздоровевших от коронавируса в ВС РФ 20:31
За рубежом оценили российский опыт в борьбе с COVID-19 20:20
Четверых жителей Тверской области заподозрили в жестоком убийстве 20:20
В Крыму около 600 объектов размещения возобновили работу 20:17
Лукашенко призвал защитить честь знамени Великой Победы 20:07
Мария Захарова: Косовская "государственность" абсолютно несостоятельна 20:04
Матч "Спартака" и "Тамбова" в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR 19:59
В Казани отметят салютом присвоения звания "Город трудовой доблести" 19:58
Сергей Шнуров возрождает "Ленинград" и обещает новый клип "Фотосессия" 19:37
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок 19:34
Владимирскому экс-замгубернатора добавили срок за взятки 19:30
В Болгарии прошла Олимпиада по русскому языку 19:17
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Кирове 19:04
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин 18:45
В Кирове в жилом доме взорвался газ 18:38
Албания временно отменила визы для граждан России 18:35
В Госдуме оценили обеспокоенность США на тему поправок в Конституцию 18:32
Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции 18:27
Вселенная "Мандалорца" пополнится книгами и комиксами 18:23
Вышел трейлер фэнтези-боевика с Шарлиз Терон "Бессмертная гвардия" 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 21:07
Рубрика: Экономика

ФАС прокомментировала повышение цен на бензин

Текст: Ирина Алпатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, достигнув 58,445 тыс. рублей за тонну. Это происходит уже третий раз за текущую неделю. В цене поднялись и другие виды топлива.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд

Увеличение цен на бензин в ФАС назвали "незначительным" и объяснили выходом страны из режима самоизоляции и активным использованием личного автомобильного транспорта.

"На короткий промежуток времени спрос сильно превысил предложение. Но в настоящее время он стабилизировался", - прокомментировал начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян. Он рассказал, что ФАС мониторит ситуацию в ежедневном режиме, регулярно проводит Биржевые комитеты и совместно с Минэнерго и участниками рынка ищут пути решения этой проблемы.

При этом цена в рознице растет в пределах инфляции, ценовых скачков не наблюдается. "По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства", - отметил Ханян.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

Главное сегодня

Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные