ФАС прокомментировала повышение цен на бензин

Сегодня биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, достигнув 58,445 тыс. рублей за тонну. Это происходит уже третий раз за текущую неделю. В цене поднялись и другие виды топлива.

Увеличение цен на бензин в ФАС назвали "незначительным" и объяснили выходом страны из режима самоизоляции и активным использованием личного автомобильного транспорта.

"На короткий промежуток времени спрос сильно превысил предложение. Но в настоящее время он стабилизировался", - прокомментировал начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян. Он рассказал, что ФАС мониторит ситуацию в ежедневном режиме, регулярно проводит Биржевые комитеты и совместно с Минэнерго и участниками рынка ищут пути решения этой проблемы.

При этом цена в рознице растет в пределах инфляции, ценовых скачков не наблюдается. "По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства", - отметил Ханян.