Фонд "Сколково" и Deloitte Legal запускают образовательный проект для юристов

Фонд "Сколково" и компания Deloitte Legal запускают совместный образовательный проект для юристов - LegalTech School. В рамках проекта ведущие инхаус-юристы, представители юридических департаментов и консалтинговых фирм поделятся практическими кейсами о процедуре due diligence, расскажут об эффективном применении инновационных решений для крупных компаний, а также объяснят, почему роботы не займут рабочие места юристов в ближайшее время и как извлечь пользу из конструкторов документов, ставших популярными в России.

Участники проекта смогут узнать, как избежать ошибок при внедрении электронного документооборота и как инновации в сфере права помогают трансформировать привычные бизнес-модели.

Технологии все активнее меняют мировой и российский правовой ландшафт, в связи с чем юристам нужно постоянно адаптироваться к новым условиям. "В работе юристов и юридических департаментов по-прежнему много рутины, которую необходимо автоматизировать. Поэтому одна из главных задач специалистов отрасли в эпоху цифровой трансформации - не отставать от развития LegalTech. Если юрист не будет ежедневно держать руку на пульсе технологического прогресса, то это может обернуться губительной профессиональной стагнацией. Наш проект позволит юристу стать полноценным бизнес-партнером компании и консолидировать юридические навыки с новыми технологиями", - отметил директор центра юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин.

В качестве преподавателей проекта выступят специалисты Deloitte Legal, СНГ, постоянные участники Международной конференции Skolkovo LegalTech, а также ведущие эксперты по вопросам цифровой трансформации и цифровизации юридической отрасли. Закрепить полученные знания можно будет при помощи публичных выступлений, обсуждений в дискуссионных клубах и проверочных тестов. Уже сейчас на сайте Deloitte Legal, СНГ можно послушать подкасты на темы, которые более подробно обсудят на LegalTech School.

По словам управляющего партнера Deloitte Legal, СНГ, Анны Костыра, образовательный курс поможет определить, как развивать бизнес при помощи правовых технологий и автоматизировать юридические функции в небольших компаниях и крупных корпорациях: "Учащимся LegalTech School мы расскажем, какими навыками и знаниями должен обладать современный юрист и объясним, ка повысить эффективность с точки зрения права и технологий не только персональную, но и бизнеса в целом. Интересным обучение будет и для IT-специалистов, которые хотят узнать о том, как развивать технологии для государственного и частного управления".

Несмотря на то, что профессия юриста чрезвычайно консервативна, ее трансформация неизбежна, и в этом убедятся слушатели LegalTech School, заявил директор по цифровым продуктам Deloitte Legal, СНГ Дмитрий Беспалов: "Мы пригласили экспертов, которые уже прошли огонь и воду цифровой трансформации и, можно сказать, набили шишки, добились высоких результатов и теперь готовы поделиться своим опытом. Они уже точно знают, как минимизировать количество барьеров в процессе цифровизации юридической функции, умеют безболезненно их обходить и готовы обучить этому навыку других".