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02.07.2020 17:40
Рубрика: Экономика
Проект: Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности

Фонд "Сколково" и Deloitte Legal запускают образовательный проект для юристов

Фонд "Сколково" и компания Deloitte Legal запускают совместный образовательный проект для юристов - LegalTech School. В рамках проекта ведущие инхаус-юристы, представители юридических департаментов и консалтинговых фирм поделятся практическими кейсами о процедуре due diligence, расскажут об эффективном применении инновационных решений для крупных компаний, а также объяснят, почему роботы не займут рабочие места юристов в ближайшее время и как извлечь пользу из конструкторов документов, ставших популярными в России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участники проекта смогут узнать, как избежать ошибок при внедрении электронного документооборота и как инновации в сфере права помогают трансформировать привычные бизнес-модели.

Фото: Предоставлено пресс-службой "Делойт", СНГ
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Технологии все активнее меняют мировой и российский правовой ландшафт, в связи с чем юристам нужно постоянно адаптироваться к новым условиям. "В работе юристов и юридических департаментов по-прежнему много рутины, которую необходимо автоматизировать. Поэтому одна из главных задач специалистов отрасли в эпоху цифровой трансформации - не отставать от развития LegalTech. Если юрист не будет ежедневно держать руку на пульсе технологического прогресса, то это может обернуться губительной профессиональной стагнацией. Наш проект позволит юристу стать полноценным бизнес-партнером компании и консолидировать юридические навыки с новыми технологиями", - отметил директор центра юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин.

В качестве преподавателей проекта выступят специалисты Deloitte Legal, СНГ, постоянные участники Международной конференции Skolkovo LegalTech, а также ведущие эксперты по вопросам цифровой трансформации и цифровизации юридической отрасли. Закрепить полученные знания можно будет при помощи публичных выступлений, обсуждений в дискуссионных клубах и проверочных тестов. Уже сейчас на сайте Deloitte Legal, СНГ можно послушать подкасты на темы, которые более подробно обсудят на LegalTech School.

Фото: предоставлено Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям
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По словам управляющего партнера Deloitte Legal, СНГ, Анны Костыра, образовательный курс поможет определить, как развивать бизнес при помощи правовых технологий и автоматизировать юридические функции в небольших компаниях и крупных корпорациях: "Учащимся LegalTech School мы расскажем, какими навыками и знаниями должен обладать современный юрист и объясним, ка повысить эффективность с точки зрения права и технологий не только персональную, но и бизнеса в целом. Интересным обучение будет и для IT-специалистов, которые хотят узнать о том, как развивать технологии для государственного и частного управления".

Несмотря на то, что профессия юриста чрезвычайно консервативна, ее трансформация неизбежна, и в этом убедятся слушатели LegalTech School, заявил директор по цифровым продуктам Deloitte Legal, СНГ Дмитрий Беспалов: "Мы пригласили экспертов, которые уже прошли огонь и воду цифровой трансформации и, можно сказать, набили шишки, добились высоких результатов и теперь готовы поделиться своим опытом. Они уже точно знают, как минимизировать количество барьеров в процессе цифровизации юридической функции, умеют безболезненно их обходить и готовы обучить этому навыку других".

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