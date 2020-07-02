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02.07.2020 09:09
Рубрика: В мире

Главу минздрава Новой Зеландии уволили за ошибки во время изоляции

Текст: Максим Макарычев
Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн в четверг приняла отставку скандального министра здравоохранения этой страны, лейбориста Дэвида Кларка.

Фото: instagram.com/oldwesttown
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Министр уволен за грубые ошибки, совершенные им во время исполнения служебных обязанностей, а также лично во время пандемии. Он дважды нарушал правила изоляции, предписывающие гражданам страны оставаться дома. Первый раз он отправился покататься на горном велосипеде в самый разгар пандемии в этом островном государстве, а второй - в апреле взял всю свою семью и отправился на пляжную прогулку в 23 километрах от своего дома в Данидине.

Местные СМИ и до этого называли "неэффективным и популистским министром" доктора Кларка, занимавшего пост главы минздрава Новой Зеландии с 2017 года. Теперь они получили повод для новых издевок над Кларком. Доктор извинился за оба инцидента, сказав премьер-министру Хасинде Ардерн, что он "идиот" и проявил слабость, сообщает The Guardian.

В ответ Ардерн понизила статус Кларка в правительстве со старшего до обычного министра, лишив его определенной части полномочий, но воздержавшись от увольнения. Премьер объяснила на пресс-конференции, что правительству Новой Зеландии нужны профессиональные знания Кларка на период чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Ардерн сказала, что приоритетом является сохранение стабильности в правительстве во время кризиса. Отметим, что по состоянию на начало июля в Новой Зеландии зарегистрировано 1528 подтвержденных или вероятных случаев коронавируса, 22 человека умерли. В прошлом месяце Ардерн распорядилась снять все ограничительные меры, и страна была объявлена ​​свободной от COVID-19.

Фото: AFP/Marty MELVILLE
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В течение недель после понижения в должности Кларка общественная неприязнь к министру только усиливалась. Однако в этой ситуации министр здравоохранения не только не проявил каких-либо усилий реабилитировать себя в глазах премьера и общественности, а наоборот фактически самоустранился от координации медицинских усилий по локализации последствий пандемии. Последней каплей стало то, что минздрав Новой Зеландии позволил паре британцев, зараженным коронавирусом, путешествовать по стране. Они проехали 650 километров по Новой Зеландии, по пути общаясь с десятками людей. Кроме того, ведомство не проверило на наличие COVID-19 более 50 других иностранных гостей, которые находились на карантине в отеле после прилета в эту страну. Тесты были проведены только у четырех из них, причем двое оказались заражены смертельной инфекцией. Истории попали в СМИ и это стало ударом по репутации и Хасинды Ардерн, которой через несколько месяцев предстоят всеобщие выборы.

В результате в четверг Кларк подал премьеру прошение об отставке, которое было удовлетворено.

В мире Океания Новая Зеландия Пандемия коронавируса COVID-19

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