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02.07.2020 17:00
Рубрика: Культура

Григорий Лепс и гитарист Тимур Ведерников записали новый альбом песен Высоцкого

Текст: Александр Алексеев
Новый альбом песен Владимира Высоцкого записали Григорий Лепс и гитарист Тимур Ведерников. Это уже четвертый диск серии "Честь имею!", в котором Григорий Лепс исполняет свои любимые песни Владимира Высоцкого. Каждый из вышедших альбомов отличается по тематике и жанрам. Причем, акцент сделан на относительно малоизвестные произведения.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В новом альбоме, получившем название "Городской романс", собраны в основном ранние песни Высоцкого: романсы и те, что стилизованы под "хулиганские" и "блатняк". Среди них есть и такие хиты, как "Охота с вертолета", "Формулировка" и "Наводчица" (с рефреном: "а мне плевать, мне очень хочется") и малознакомые подавляющему большинству слушателей: "Она сказала: "Не люблю", "Попутчик", "В пику, а не черву"…

Фото: РИА Новости
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Всего же в "Городском романсе" собрано 18 песен (есть и одноименная, давшая диску это название). В отличие от первого опыта обращения Лепса к творчеству Высоцкого - альбома "Парус" 2004 года - в новой серии "Честь имею!" - исполнение уже максимально аутентичное. Все спето очень близко к оригиналу, без оркестра или электрических инструментов, а в сопровождении одной только акустический гитары Тимура Ведернинкова - музыканта, известного по группе "ГрАссМейстер" и студийной работе со многими звездами (от Дмитрия Харатьяна до Евгения Маргулиса).

- Сейчас, когда я решаюсь исполнить какие-либо песни Владимира Семеновича, то выбираю те, что наиболее близки лично мне. С ними связывают собственные воспоминания, отголоски в моей душе, - прокомментировал принципы составления трек-листов серии "Честь имею!" сам Григорий Лепс в Instagram, предваряя предыдущий релиз "На дистанции", вышедший 5 июня.

И добавил: "Я много слушал записи Высоцкого, отбирал, что смогу спеть, не испортив. Для альбома "На дистанции" подготовил 22 произведения. Настоящие истории и размышления о жизни. Она такая стремительная. Порой бывает жесткая, но, конечно, и радостная. В ней есть место и трагедии, и комедии…".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Подробно Григорий Лепс рассказал и о вышедшем 2 июля "Городском романсе":

- В многогранном творчестве В.С.Высоцкого есть произведения уличной, блатной лирики, созданные им в процессе становления как автора. Высоцкий не сидел ни в тюрьмах, ни в лагерях, у него был просто дар. Он создал огромный багаж таких песен, которые даже и не песни, а такие рассказы о людях и ситуациях. Атмосферу этих произведений, этих городских романсов мне помог создать гитарист Тимур Ведерников. Мы с Тимуром работали над всем циклом "Честь имею", так что вы можете слушать песни Владимира Семеновича в прекрасной записи, с отлично исполненным гитарным аккомпанементом и моим голосом.

Кстати

Работа над проектом "Честь имею!" продолжалась пять лет. Финальный альбом получил название "Райские яблоки". Его релиз намечен уже на 25 июля.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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