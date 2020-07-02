Ясикявичус стал главным тренером "Барселоны"

Литовский специалист Шарунас Ясикявичюс стал новым главным тренером "Барселоны".

Известный в прошлом баскетболист, призер Олимпийских игр и чемпион Европы подписал контракт с каталонским клубом. Срок соглашения Ясикявичуса - три года, сообщает сайт баскетбольной "Барселоны".

Ранее со своего поста был уволен Светислав Пеншич, возглавлявший команду с 2018 года.

Ясикявичус выступал за "Барселону" в карьере игрока. Вместе с каталонцами он выиграл Евролигу в 2003 году, а также дважды становился чемпионом Испании. В сборной Литвы он становился призером Олимпийских игр 2000 года, а также выиграл чемпионат Европы в 2003 году , где был признан лучшим игроком турнира. Он завершил свою игровую карьеру в 2014 году.

После этого он работал ассистентом главного тренера в "Жальгирисе", а в 2016 году возглавил команду. В Евролиге 2017-2018 литовский клуб попал в "Финал четырех", где занял третье место.