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02.07.2020 10:33
Рубрика: Общество

Июнь стал самым дождливым за 200 лет наблюдений за осадками в Москве

Текст: Ольга Игнатова
По данным Метеорологической обсерватории МГУ, в июне в столице выпало 193 мм осадков. Это больше, чем в июне 1942 года, когда в столице выпало 174 мм осадков.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Особенно дождливыми выдались 4-е, 5-е и 20-е июня. Именно 20 июня затопленными оказались многие улицы и подземные переходы на юго-востоке столицы, а в районе МГУ всего за полтора часа выпало около 40 мм осадков. Примечательно, что это уже второй подряд новый вековой рекорд осадков, отмеченный в Москве за два последних месяца.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В минувшем мае выпало 169,5 мм, и он также оказался самым дождливым маем за всю историю наблюдений за осадками в Москве, которые были начаты в Императорском Московском университете в 1820 году", - пояснил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локошенко.

Также побит был еще один вековой рекорд: количество выпавших осадков в столице за первую половину года впервые за 200 лет превысило 500 мм. По мнению Михаила Локощенко, 2020 год имеет все шансы стать самым дождливым годом в истории метеорологических наблюдений в Москве. До сих пор наибольшее за год количество осадков (1016 мм при норме чуть более 700 мм) было отмечено в 2013 году.

Аномально малоснежная зима в этом году и, как следствие, недостаточное увлажнение почвы могли привести к засухе и торфяным пожарам в Московском регионе. Однако теперь, благодаря аномально дождливой погоде последних месяцев, вероятность этих опасных явлений сведена к минимуму.

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