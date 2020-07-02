Индия купит у России истребители на два миллиарда долларов

Министерство обороны Индии одобрил покупку 33 российских истребителей: 21 Миг-29 и 12 Су-30МКИ. Решение об этом принято в четверг на заседании Совета по оборонным закупкам ведомства, сообщило агентство PTI со ссылкой на источники в правительстве.

Также одобрено предложение России по модернизации уже имеющихся у ВВС страны 59 истребителей МиГ-29. Стоимость закупки и обновления МиГов составит около 980 миллионов долларов. Дюжина Су-30СМ обойдется Нью-Дели в 1,35 миллиарда долларов или более $100 млн за самолет.

Наблюдатели отмечают, что это очень хорошая цена для экспортной версии Су-30 - обусловленная, видимо, острой нуждой Индии в мощных истребителях на фоне обострения отношений с Китаем. МиГи будут приобретаться напрямую у России, Су-30МКИ - у предприятия Hindustan Aeronautics Ltd, выпускающего их по лицензии ПАО "Сухой". Однако необходимость скорейшей поставки самолетов позволяет предположить, что они будут иркутской сборки - индийское сборочное предприятие на грани банкротства, а произведенные там самолеты стоят вдвое дороже российских.

Ранее Economic Times сообщило, что МиГ-29 заменят в ВВС Индии устаревшие истребители МиГ-21 - их планируют полностью снять с вооружения в течение пяти лет.