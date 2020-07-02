Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков в июле

Почти 7,5 миллиарда рублей правительство выделит для финансирования в июле президентских выплат врачам, медицинскому персоналу и водителям скорых, непосредственно оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что на прошлой неделе эта мера поддержки была продлена на июль и август.

Также на два месяца продлены выплаты работникам соцучреждений.

"Сегодня дополнительно выделяем более 3,5 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", - подчеркнул глава кабмина.