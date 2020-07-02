Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест. Средства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, позволят субъектам Федерации частично возместить расходы на оплату труда.

"Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным, предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, в социальных службах по уходу за пожилыми людьми", - объяснил председатель правительств. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, смогут организовать для них дополнительную временную работу.

Эти меры, рассчитывает премьер, позволят временно трудоустроить более 80 тысяч людей.