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02.07.2020 19:56
Рубрика: Власть

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Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
В регионах создадут для безработных более 80 тысяч временных рабочих мест. Людям предложат трудоустройство в строительстве, АПК, помогать пожилым.
Михаил Мишустин уверен, что меры поддержки безработных позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин уверен, что меры поддержки безработных позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин уверен, что меры поддержки безработных позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Фото: РИА Новости

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина. Субъекты Федерации за счет этих средств смогут частично возместить расходы на оплату труда. "Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным, предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, в социальных службах по уходу за пожилыми людьми", - заявил глава правительства. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, будет возможно организовать для них дополнительную временную работу.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Эта мера, рассчитывают в кабинете министров, позволит временно трудоустроить более 80 тысяч граждан, которые сейчас либо лишились работы, либо находятся под риском увольнения, в том числе из-за пандемии COVID-19.

Продолжается поддержка тех, кто оказывает помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска. На прошлой неделе правительство внесло изменения в правила стимулирующих выплат врачам, медицинскому персоналу и иным работникам, непосредственно работающим с пациентами. Их продлили еще на два месяца, до конца лета. Вчера на заседании кабинет министров принял решение о направлении почти 7,5 миллиарда рублей на президентские выплаты в июле.

Также на два месяца продлены доплаты работникам соцучреждений. "Дополнительно выделим более 3,5 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", - заявил Михаил Мишустин.

Для более эффективного противодействия коронавирусной инфекции и поддержки экономики в Бюджетный кодекс будут внесены изменения, которые позволят направить на эти задачи дополнительные ресурсы. "Появится возможность превысить утвержденный объем расходов федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей", - разъяснил Михаил Мишустин суть некоторых положений законопроекта. Кроме того, до 2024 года будет действовать норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет. Предусмотрены решения для укрепления в 2020 году региональных бюджетов, в том числе за счет штрафов в случае нарушения правил передвижения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В повестку заседания включили поправки ко второму чтению Госдумой законопроекта об изменениях в закон "О науке и государственной научно-технической политике". Они направлены на формирование единой системы государственной поддержки инноваций, включая снижение рисков необоснованного уголовного преследования тех, кто занимается инновационной деятельностью. Для бюджетных средств, выделяемых на реализацию высокорискованных технологических и инновационных проектов, установят нормы оценки эффективности их использования. "Также в случаях, если бюджетные средства предоставляются институту инновационного развития путем взноса в уставной капитал, становится обязательным требование эффективности портфеля проектов", - отметил председатель правительства.

На утверждение министрам представили законодательные инициативы для укрепления спроса на российские товары, особенно при закупках компаний с государственным участием. "Станет обязательным для заказчика включение в договоры информации о стране происхождения товара, - рассказал Мишустин. - Это будет способствовать продвижению отечественной продукции при осуществлении закупок, в том числе в рамках импортозамещения и при реализации национальных проектов. И конечно, это создаст благоприятные условия для предприятий российского бизнеса и увеличения объема их продукции".

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