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02.07.2020 18:35
Рубрика: Экономика

Пища по цепочке

Как два года работы системы "Меркурий" изменили качество еды
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
Два года назад ветсертификаты на продукцию животного происхождения стали выдавать в электронном виде. Сейчас в системе "Меркурий" за сутки оформляется до 14 млн электронных ветеринарных документов. Система обеспечивает прослеживаемость товара "от поля до прилавка" и таким образом помогает выявить некачественную продукцию, фантомные компании и подозрительные движения товаров.
Теперь скрыть содержание растительных жиров в молочной продукции практически невозможно. Фото: Сергей Михеев Теперь скрыть содержание растительных жиров в молочной продукции практически невозможно. Фото: Сергей Михеев
Теперь скрыть содержание растительных жиров в молочной продукции практически невозможно. Фото: Сергей Михеев

По состоянию на 15 июня 2020 года с помощью "Меркурия" Россельхознадзор выявил более 1,2 тысячи предприятий-фантомов. Только за последние пять месяцев обнаружено 670 фактов нелогичных перемещений товаров - например, когда товары "переезжают" из одного города в другой за несколько минут. Это может свидетельствовать о незаконном введении в оборот потенциально небезопасной и некачественной продукции и является поводом для проверки предприятий.

Фото: Архив компании
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Всего в России с начала года до середины июня благодаря "Меркурию" были выявлены 17,1 тысячи фактов несоблюдения законодательства. Речь идет об искажении сроков годности продукции, подмене сведений о сырье, отсутствии информации о происхождении товара, подмене наименования производителя и т.п.

Оформление ветсертификатов на продукцию животного происхождения в электронном виде стало обязательным 1 июля 2018 года. Сначала оно было введено для мясной, рыбной, яичной продукции, меда, сырого молока и некоторых других продуктов. Через год к ним добавилась готовая животноводческая продукция, в том числе сыр, масло и сгущенное молоко. А 1 ноября в систему влились питьевое молоко, кисломолочная продукция и мороженое.

Эффективность системы очевидна: бизнес получил право самостоятельно оформлять документы и не платить госветврачам за ветеринарные сопроводительные документы и сопутствующие порой навязанные услуги, на рынок невозможно выпустить незаконную продукцию, движение подконтрольных товаров прослеживается, перечисляет заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. Однако, по его словам, как любая информационная система, "Меркурий" практически исключает право на ошибку. В результате любой производитель может оказаться "фальсификатором". Например, в колбасе из свинины и говядины можно найти следы ДНК мяса птицы. Чаще всего это минимальная "технически неустранимая" примесь 0,1-0,9%. Однако поскольку этот ингредиент не заявлен в составе, такую колбасу формально можно признать фальсификатом. Также техрегламент обязывает производителей мясной продукции указывать среднее значение белка и жира. Но попасть в эти значения не всегда возможно, говорит Синельников.

В Союзмолоке, в свою очередь, убеждены в том, что во многом благодаря "Меркурию" на рынке молочной продукции удалось существенно снизить долю фальсификата. Те производители, которые раньше могли скрыть информацию о содержании растительных жиров в своей молочной продукции, теперь вынуждены либо раскрывать эту информацию в системе, либо использовать вместо растительных жиров полагающееся молочное сырье. В результате качество молочной продукции улучшилось. Так, за последний год производство сырных продуктов (с заменителями молочного жира) снизилось на 4%, а производство настоящих сыров выросло на 12%.

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